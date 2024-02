Ferndorf. Gegen die Kölner gab es für den Tabellenführer den bisher einzigen Punktverlust. Samstag steigt das Rückspiel in Chorweiler.

Der TuS Ferndorf stellt liga-übergreifend in den vier Staffeln der 3. Handball-Liga die Abwehr, die die wenigsten Gegentore kassiert hat. 478 sind es nach 19 Spielen. Hildesheim und Konstanz, die Tabellenführer der Nord-West- bzw. Südstaffel haben die 500 deutlich überschritten, Braunschweig im Nord-Osten kommt auf 492. Durchaus also ein Prunkstück, womit die Nordsiegerländer auch mit großer Zuversicht am Samstag (19 Uhr) bei dem Team antreten, das ihnen den bislang einzigen Punktverlust dieser Saison zugefügt hat. 30:30 endete das Hinspiel in der Stählerwiese gegen den Longerischer SC Köln.