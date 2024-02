Organsisator Martin Hoffmann stellt im Kletterzentrum Pläne für‘s Wandern und Laufen über sieben Siegener Hügel am 24. August vor

Die Veranstaltung Seven Summits Siegen 2024 soll das Sportevent des Jahres werden. Am 24. August werden rund 1000 Teilnehmer in vier verschiedenen Disziplinen an den Start gehen. Auf der Pressekonferenz am Donnerstag gab Organisator Martin Hoffmann, Chef von :anlauf Siegen, erste Einblicke in den konkreten Ablauf der vierten Auflage, äußerte sich zu geplanten Neuerungen und stellte Sponsoren und Partner vor. „Neben den Wettbewerben Wandern Classic, Wandern XXL und Trail-Lauf, die bereits aus den Vorjahren bekannt sind, findet anlässlich des Stadtjubiläums 800 Siegen erstmalig der Seven Summits Marathon statt,“ so Hoffmann. Im Vergleich zur Disziplin Trail-Lauf werden dabei statt 25 Kilometern und 800 Höhenmetern 42,2 Kilometer und 1200 Höhenmeter zurückgelegt. „Das hat es deutschlandweit bisher so noch nicht gegeben,“ führt er fort. Dadurch sollen auch Athletinnen und Athleten von außerhalb des Kreisgebiets angesprochen werden.