Bad Berleburg. Der Winter-Neuzugang Johannes Schmitt macht beim VfL Bad Berleburg sofort auf sich aufmerksam. Gute Form am Sonntag bestätigen.

Der Start in die Rückrunde der Fußball-Bezirksliga ist dem VfL Bad Berleburg mit dem wichtigen 1:0-Auswärtserfolg beim SV Affeln gelungen. Zählt man die Testspiele der Wintervorbereitung dazu, hat das Team von Trainer Björn Breuer seit fünf Spielen nicht mehr verloren. Interessant ist, dass in allen fünf Spielen Neuzugang Johannes Schmitt vom im Winter abgemeldeten TuS Erndtebrück II in der Startelf stand. Zu seinen Leistungen und seinem Charakter äußerte sich sein neuer Trainer bereits am Ende der Saisonvorbereitung positiv: „Johannes ist ein echter Kämpfer, der uns auf einer Position sofort weiterhilft, wo es bei uns gebrannt hat. Auch neben dem Platz hat er sich schon sehr gut in die Mannschaft integriert.“