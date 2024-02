Siegen-Wittgenstein. Spfr. Edertal nach 5:0-Rückrunden-Auftaktsieg zuversichtlich. Sportfreunde Birkelbach gegen Freudenberg II in der Pflicht.

TSV Aue-Wingeshausen – SV Germania Salchendorf II (Sonntag, 15 Uhr). Nach der 0:2-Niederlage gegen den TuS Deuz zum Rückrundenauftakt will sich die Mannschaft von Trainer Martin Uvira deutlich steigern. Der TSV bekommt es am kommenden Sonntag mit dem SV Germania Salchendorf II zu tun, der das Spitzenspiel gegen den FC Eiserfeld mit 3:1 gewann. „Wir wollen trotzdem mutig nach vorne spielen und uns nicht verstecken. Gegen Deuz haben wir kein gutes Spiel gemacht. Da hat uns besonders das Selbstvertrauen vor dem Tor gefehlt. Das muss gegen Salchendorf besser werden“, so Uvira. Dem TSV-Coach steht das gleiche Personal wie vor einer Woche zur Verfügung, zudem kehrt Jonas Dohle in den Kader zurück.