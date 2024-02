Kaan-Marienborn. Auf der Jahreshauptversammlung des Siegener Stadtsport-Verbandes beklagt der Vorsitzende Maik Otto gegenwärtige Haltung der Menschen.

Nur 30 Vertreter aus Siegener Sportvereinen beteiligten sich an der Jahreshauptversammlung des Stadtsport-Verbandes (SSV) im Schützenhaus Kaan-Marienborn - und auch die Spitze der Siegener Kommunalpolitik hatte sich rar gemacht. Das, was der SSV-Vorsitzende Maik Otto zu berichten hatte, weist gute und schlechte Seiten auf. Die guten: 34.000 Menschen sind in Sportvereinen organisiert. Eine Zahl, die zuletzt 2015 zu verzeichnen war. Die schlechten: Immer weniger Vereinsangehörige sind bereit, sich in ihren Vereinen zu engagieren, sei es als Übungsleiter oder in Vorstandsämtern.