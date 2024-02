Erndtebrück. Fußball-Westfalenligist kann gegen Wanne-Eickel wieder auf Keeper Jonas Brammen zählen. Ein anderer Leistungsträger wird dagegen fehlen

Torwart Jonas Brammen steht offenbar vor der Rückkehr zwischen die Pfosten beim Fußball-Westfalenligisten TuS Erndtebrück. Vor dem Gastspiel des an die dritte Position des Klassements abgerutschten vormaligen Tabellenführers vom „Pulverwald“ am Sonntag (15.30 Uhr), am 18. Spieltag, beim DSC Wanne-Eickel (12.) sei Brammen wieder ins Training eingestiegen, erklärte TuS-Trainer Michael Müller. Brammen hatte sich im Testspiel beim SC Waldgirmes (3:5) Ende Januar bei einem Zusammenprall im Gesicht verletzt. Der Schlussmann musste im Krankenhaus versorgt werden. Seine Lippe wurde genäht; zudem war ein Zahn abgebrochen.