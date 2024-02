Siegen. Südwestfalen-Derby am Sonntag mit unterschiedlichen Vorzeichen: 2024 ungeschlagenes Nehrbauer-Team bei sieglosen Finnentropern.

Es sind gemischte Gefühle, die Thorsten Nehrbauer und seinen Sportfreunde-Tross am Sonntag in die Nachbarschaft begleiten. Der Trainer sieht in der SG Finnentriop/Bamenohl nach den ersten Ergebnissen dieses Jahres und erst recht nach dem 1:8-Debakel am vergangenen Sonntag in Erkenschwick einen „angeschlagenen Boxer, der auf Wiedergutmachung drängt“. Gleichzeitig sieht er sein Team nach dem 3:1 gegen Gievenbeck im Aufwind, reist mit vier Spielen ohne Niederlage im Gepäck ans Bamenohler Schloss. „Wir wollen uns spielerisch weiter verbessern“, sieht er in dieser Hinsicht noch Luft nach oben. In Sachen Selbstbewusstsein hingegen dürften die Siegener auf einer höheren Welle schwimmen als die Gastgeber, wenn sich um 15.30 Uhr der Derby-Vorhang hebt.