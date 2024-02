Köln-Longerich. Zehn Chaosminuten, der Rest in überragender Manier - Ferndorf setzt sich in einem zeitweise turbulenten Spiel auch in Longerich durch.

Handgemenge auf dem Platz und der Tribüne, jede Menge Hektik, zwei Rote Karten - es war am Samstagabend mächtig was geboten in der Sporthalle der Carl-von-Ossietzky-Schule in Köln-Longerich. Dort, wo eine Woche zuvor mit der HG Saarlouis ein Spitzenteam nach Drei-Tore-Führung nach knapp 40 Minuten noch mit 32:39 untergegangen war, behielt Spitzenreiter TuS Ferndorf kühlen Kopf. Es war die Erkenntnis, die Trainer Ceven Klatt nach dem 35:26 (21:13)-Sieg im Kölner Norden am meisten gefreut hat: „Dafür muss ich der Mannschaft ein großes Kompliment machen.“ Mit dem 20. Sieg im 21. Spiel rückten die Kreuztaler auch das Hinspielresultat gerade. Das 30:30 in der ersten Partie bedeutete den bis jetzt einzigen Punktverlust des Liga-Ersten.