Balingen. 0:1-Niederlage bei abstiegsbedrohter TSG Balingen. Nach „Rot“ für Marco Müller 40 Minuten in Unterzahl. Saison im Niemandsland droht.

13 Punkte hinter der Spitze, 13 Punkte vor der Abstiegszone. So langsam aber sicher darf sich der TSV Steinbach Haiger auf eine durchwachsene Saison im Niemandsland der Fußball-Regionalliga Südwest einstellen. Denn den Auftakt ins neue Jahr „versemmelten“ die Mittelhessen am Samstag im Süden Baden-Württembergs, unterlagen bei der um den Klassenerhalt ringenden TSG Balingen mit 0:1 (0:0). Nach zehnwöchiger Vorbereitung ein weiterer Schuss vor den Bug, diese neunte Niederlage in dieser Spielzeit.