Gevelsberg. Auch Kleins Kopfverletzung schockt Ferndorfs „zweite Welle“ in Gevelsberg nicht. Torhüter Tim Hottgenroth entnervt die HSG-Angreifer

Da ist der zweiten Mannschaft des TuS Ferndorf am späten Freitagabend ein echter Paukenschlag gelungen: Der Tabellenvierte setzte sich mit 30:28 (16:12)-Sieg beim bisherigen Spitzenreiter HSG Gevelsberg/Silschede durch, der erstmals in dieser Saison ein Heimspiel und damit auch die Tabellenspitze an HTV Hemer verlor.