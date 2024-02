Netphen-Salchendorf. Unfassbare Schlussphase: Der SV Germania Salchendorf macht aus dem 1:3-Rückstand gegen den FSV Gerlingen noch einen 5:3-Sieg

elch ein Finale am Wüstefeld! Als der SV Germania Salchendorf im Nachbarschaftsderby gegen den FSV Gerlingen beim 1:3-Rückstand einer Heimniederlage ins Auge blickte, hatte wohl niemand der rund 150 Zuschauer noch mit solch einer Wende gerechnet. Doch in den letzten 20 Minuten rissen die Platzherren in unwiderstehlicher Manier dieses Spiel noch aus dem Feuer, siegten mit 5:3 und feierten den dritten „Dreier“ in Folge - und das nach einer Trainingswoche mit vielen krankheits- und verletzungsbedingten Ausfällen und ohne die gesperrten Stammkräfte Ilias Houta und Oliver Sanchez.