Was für eine verrückte Partie in der Fußball-Westfalenliga zwischen Wanne-Eickel und dem TuS Erndtebrück. Am Ende jubelt der DSC.

Der Fußball-Westfalenligist TuS Erndtebrück ist ganz offensichtlich von seinem erfolgreichen Weg aus der Hinrunde abgekommen. Die Wittgensteiner, bis zum Ende der Winterpause seit Mitte Oktober an der Spitze des Klassements, verloren am 18. Spieltag auch im zweiten Auftritt in diesem Jahr. Das 3:4 (0:1) beim DSC Wanne-Eickel (9.) ist bereits die vierte Niederlage in Folge des inzwischen auf den sechsten Tabellenplatz abgerutschten Oberliga-Absteiger der vergangenen Saison.