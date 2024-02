Siegen-Wittgenstein. VTV Freier Grund verliert Abstiegskrimi gegen VC Eintracht Geldern. TV Dresselndorf verspielt Chance auf Aufstiegs-Relegationsplatz

Das war ein enttäuschendes Wochenende für die heimischen Volleyball-Mannschaften.

Frauen-Regionalliga West 2: VTV Freier Grund - VC Eintracht Geldern 1:3 (25:19, 21:25, 17:25, 21:25). Für die VTV Freier Grund stehen die Zeichen zwei Spieltage vor Schluss auf Abstieg. Im so wichtigen Duell gegen die Mitkonkurrentinnen des VC Eintracht Geldern setzte es für die VTV eine 1:3-Niederlage. Eine deutliche 17:5-Führung im ersten Satz schürte zunächst noch Hoffnung bei den Zuschauern. Die Spielerinnen von Trainer Alfred Terkowsky ließen die Eintracht zwar noch auf 19:25 herankommen, entschieden den Satz dennoch souverän für sich. Danach lief allerdings nicht mehr allzu viel zusammen. Wie so oft in den vergangenen Wochen, gab es einen Einbruch im Spiel der Südsiegerländerinnen, den Geldern zu bestrafen wusste. Die Sätze zwei bis vier gingen allesamt an den Gast vom Niederrhein.

Durch die Niederlage kann Freier Grund den Klassenerhalt nicht mehr aus eigener Kraft schaffen, muss die beiden verbleibenden Spiele gegen Hennen und Gladbeck gewinnen und gleichzeitig auf Patzer des TuS Herten oder der Eintracht hoffen. „Wir werden alles dafür tun, um unsere beste Leistung in den verbleibenden zwei Spielen abzurufen. Man muss natürlich realistisch bleiben und sich mit dem Gedanken abfinden, dass die Niederlage gegen Geldern mit hoher Wahrscheinlichkeit entscheidend war“, resümierte Alfred Terkowsky.

Verbandsliga: TV Dresselndorf - PTSV Aachen III 1:3 (24:26, 25:22, 22:25, 20:25). Der TV Dresselndorf unterlag dem direkten Tabellennachbarn PTSV Aachen III mit 1:3. Damit sind die letzten Träume, doch noch auf den Relegationsplatz zu springen, ausgeträumt.

Gegen die Aachener startete der TV zunächst ganz gut und lag im ersten Satz mit 15:10 vorne. Unnötige Fehler führten aber dazu, dass man diesen noch mit 24:26 an den PTSV abgab. Den zweiten Durchgang entschied die Mannschaft von Trainer Stipe Brekalo dank einer konzentrierten Leistung mit 25:22 für sich. In den folgenden Sätzen knüpfte Dresselndorf aber nicht mehr an diese Leistung an und verlor die Sätze drei und vier mit 22:25 und 20:25. Besonders die vielen Fehler im eigenen Aufschlag machten es den Dresselndorfern, schwer in Führung zu gehen. Vor allem in den heißen Phasen gegen Satzende hatten die Aachener das Spielglück auf ihrer Seite.

Der Rückstand auf den 1. FC Spich beträgt zwei Spieltage vor Schluss sieben Punkte. Bei einem Sieg gegen den PTSV wäre Platz zwei zumindest rechnerisch noch möglich gewesen. jk