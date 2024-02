Siegen-Wittgenstein. Während die Sportfreunde aus Birkelbach (3:2) und Edertal (2:2) punkten, bleibt der dritte heimische A-Ligist erneut ohne Zähler.

In der Fußball-Kreisliga A lief es für die Wittgensteiner Teams am vergangenen Spieltag eher durchwachsen. Der TSV Aue-Wingeshausen verlor sein Heimspiel gegen den SV Germania Sachendorf II mit 0:2 und steht trotz ansprechender Leistung weiter ohne Punkt in der Rückrunde da. Einen Punkt holten hingegen die Sportfreunde Edertal im Heimspiel gegen die SG Siegen-Giersberg. Einzig die Sportfreunde Birkelbach konnten mit einem knappen 3:2-Heimsieg gegen den stark abstiegsbedrohten SV Fortuna Freudenberg II einen Dreier einfahren und den Abstand zur oberen Tabellenhälfte verkürzen.