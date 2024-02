Siegerland. Sportfreunde-„Fans“ sorgen in Bamenohl für eine Spielunterbrechung. Schnorrenberg mit Lübeck im Dilemma. Salchendorf auf Wolke sieben

Es war schon kurz vor halb vier am Sonntagnachmittag in der H&R-Arena am Bamenohler Schloss. Schiedsrichter Inan Bulut hatte die Pfeife zum Anpfiff im Mund, der Ball lag auf dem Anstoßpunkt, als er doch noch mal innehielt. Sein Assistent hatte die Fahne gehoben. Er fühlte sich nicht wohl in seiner Haut, an der Seitenlinie vor den gut 350 Fans der Sportfreunde Siegen agieren zu müssen. Die hatten in seinem Rücken die rot-weißen Zaunbanner angebracht, lautstark das Bekenntnis zu „ihren“ Sportfreunden bekundet und dabei auch teilweise unter dem Wirbel von Trommeln und Pauken die wackeligen Zaungestelle erklommen. Ordnungskräfte, Polizei und Sportfreunde-Spieler schlichteten erfolgreich - dann konnte es losgehen.