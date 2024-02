Erndtebrück. Der TuS Erndtebrück verliert auf dramatische Weise mit 3:4 beim DSC Wanne-Eickel. Trainer Michael Müller schildert die Ereignisse.

Michael Müller, dreimal glich ihr Team aus, einmal sogar in der Nachspielzeit. Trotzdem stehen am Ende null Punkte auf dem Konto. Was war denn da los?