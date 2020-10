Aue stellt Ferndorf vor unlösbare Probleme

Kreuztal. Hochstimmung verfliegt im Sport oft so schnell, wie sie aufkommt. Die Zweitliga-Handballer des TuS Ferndorf können ein Lied davon singen. Denn nach dem souveränen Auswärtssieg beim TV Großwallstadt verpatzten die Nordsiegerländer die Heimpremiere in der aufgepeppten Sporthalle Stählerwiese gegen den EHV Aue. Die Gäste aus dem Erzgebirge nahmen durch den 26:23 (12:14)-Erfolg verdientermaßen die Punkte aus Kreuztal mit.

Thomas Rink (re.) und Branimir Koloper mit Trainer Robert Andersson. Ein Bild zur Ratlosigkeit in Halbzeit zwei, das Bände spricht. Foto: heiko burbach

„Auswärtsspiele werden eine besondere Bedeutung haben in dieser außergewöhnlichen Saison“, bemerkte Aues Trainer Stephan Swat nach den 60 Minuten vor 463 wegen der Corona-Beschränkungen zugelassenen Zuschauern.

Die hüpften nicht und sangen nicht unter ihren Masken, dafür trommelten und klatschten sie, was das Zeug hielt. Es reichte nicht an diesem Samstagabend, an dem die Pandemie-Beauftragten am Rande ganze Arbeit geleistet hatten. Wie gerne hätten sie sich dafür mit einem Sieg ihrer Mannschaft belohnt...

TuS Ferndorf - EHV Aue 23:26 (14:12) Ferndorf: Durica; Eres (7/2), Sario (2), Faulenbach (4), Matzken, Lucas Schneider (4), Mattis Michel (3), Julian Schneider (2), Bornemann (1), Koloper, Rink. Aue: Petursson, Suljakovic; de Santis (3), Schroeder, Roch (1), Bornhorn (3/2), Lux (2), Roth, Schneider (1), Schauer, Kamloth (3), Paraschiv (7), Halfsansson (2), Ribeiro (4). Schiedsrichter: Hellbusch/Jansen (Trebur/Geinsheim) Spielfilm: 1:0 (2.), 5:2 (11.), 10:7 (21.), 14:12 (Halbzeit); 15:15 (34.), 16:17 (36.), 20:19 (46.), 20:21 (54.), 21:24 (59.), 23:25 (Ende). Zeitstrafen: TuS 3/EHV 4 Zuschauer: 463.

Nach dem Verlauf der ersten Hälfte waren sie alle noch guter Dinge. Die Mechanismen griffen zwar auch jetzt schon nicht unbedingt wunschgemäß, doch reichten sie aus, um die Sachsen in Schach zu halten. „Wer so spielt in der ersten Halbzeit, der kann es in der zweiten nur besser machen“, hatte Stephan Swat in der Kabine gewettert, seinen Akteuren gehörig den Kopf gewaschen.

Und sie stellten sich um, ließen ihren Torhüter Anadin Suljakovic zur Höchstform auflaufen – er hatte seinen isländischen Keeper-Kollegen schon am Ende der ersten Hälfte abgelöst – brachten die Ferndorfer Angriffsbemühungen mit der Umstellung auf eine 5:1-Deckung in Unordnung.

Ein Blick in Richtung der neuen Quast-Tribüne in der Sporthalle Stählerwiese. Aber auch die Anfeuerung durch die „Füchse“ von dort half nichts. Foto: heiko burbach

„Wir sind damit nicht zurecht gekommen“, musste TuS-Trainer Robert Andersson erkennen, dass der vorgezogene Auer Verteidiger Julius Schroeder nicht nur die Kreise des vor einer Woche noch hoch gelobten Torben Matzken störte, sondern praktisch alle Ferndorfer Rückraum-Überlegungen über den Haufen warf. Konnte sich wenigstens Jonas Faulenbach vor der Pause noch mit drei der so genannten „leichten Tore“ aus der halblinken Position in Szene setzen, so gelang im zweiten Durchgang aus dieser Distanz nichts mehr.

Da Torben Matzken praktisch abgemeldet war, da er von Beginn an nicht in die Eins-gegen-Eins-Situationen kam, die das Großwaldstadt-Spiel entschieden, lahmte das Ferndorfer Spiel auch in dieser Hinsicht. „Wir haben uns gut auf ihn eingestellt“, lobte Aue-Coach Stephan Swat die Erkenntnisse, die seine Mannen aus den Video-Aufzeichnungen der Ferndorfer Auftaktpartie gewonnen hatten.

Zuversicht von kurzer Dauer

Wenn zu diesen genannten taktischen Maßnahmen des Gegners zu viele technische Fehler und Abspielpannen kommen, geht das Spiel zwangsläufig verloren. Da rollten in der zweiten Hälfte drei, vier Zuspiele über die Seitenlinie, vergaben Josip Eres und Matzken von der Siebenmetermarke, wurde im Überzahlspiel leichtfertig der Vorteil verspielt. So wurde aus der Zwei-Tore-Führung beim Seitenwechsel in der 39. Minute und dem Treffer von Sebastian Paraschiv erstmals der Rückstand (16:17). Der Auer Ein-Tor-Führung lief der TuS bis zur 46. Minute hinterher, als Lucas Schneider mit dem 20:19 die Zuversicht auf Besserung zurückbrachte. Eine Zuversicht indes, die nur von kurzer Dauer war.

Denn ab jetzt lief praktisch gar nichts mehr zusammen bei den „Roten“, blieb das 21:21 von Josip Eres in der Phase bis zur 59. Minute das einzig Zählbare für den TuS. Aue schaffte mit dem 24. Treffer durch den Isländer Arnar Halfdansson den entscheidenden Drei-Tore-Vorsprung.

Klar, dass Robert Andersson nach der Schlusssirene die vielen technischen Fehler anprangerte. „Aber wir wollen immer hohes Tempo gehen, daran muss sich die Mannschaft noch gewöhnen und noch härter trainieren“, versprach er Besserung, die schon am Freitag in Emsdetten spürbar sein soll.

Auswärts eben, wo es die Gäste in dieser Corona-Saison offenbar leichter haben werden.