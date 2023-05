Aue-Wingeshausen und Diedenshausen: verdienter geht es nicht

In der Kolumne „Pass in die Gasse“ befasst sich der freie Journalist Heiko Rothenpieler mit aktuellen Entwicklungen in der Welt des „großen“ und „kleinen“ Fußballs.

An der Tabellenspitze der B-Kreisliga ist die Spannung seit letzter Woche raus. Der TSV Aue-Wingeshausen steht nach einem 4:0-Heimsieg gegen Kredenbach/Müsen als Meister und Aufsteiger fest. Möglich wurde dies durch eine völlig verrückte 5:7-Niederlage des TuS Diedenshausen in Eckmannshausen. So ist der richtige Zeitpunkt gekommen, um beiden Vereinen zu gratulieren und für dieses monatelange Kopf-an-Kopf-Rennen zu danken.

Die nackten Zahlen reichen aus, um sich die Dominanz der beiden vor Augen zu halten. Der TSV holte in der Rückrunde 34 von 36 möglichen Punkten, Diedenshausen grüßte nach der Hinrunde mit nur einer Niederlage von oben. In der Torjägerliste belegen beide mit je zwei Spielern die ersten vier Plätze, Aue-Wingeshausens Marc Koch führt die Witti-Gruppe mit 38 Treffern an. In puncto erzielte Tore führen beide Teams, Stand jetzt, ebenfalls die Tabelle an. Verdienter können erste und zweite Plätze nicht besetzt werden.

Ohne Geld, dafür mit Freundschaft

Besonders erfreulich ist auch, dass mit Torben Belz und Björn Kleinwächter zwei Wittgensteiner Trainer am Spielfeld stehen, die Mannschaften ohne finanzielle Mittel formten. Alles, was dort schwarz auf weiß in der Tabelle zu sehen ist, schaffte man aus eigener Kraft und größtenteils mit Spielern, die Freunde und teils Nachbarn sind. Genau diese DNA wird Aue-Wingeshausen in der spielstarken A-Liga sicher helfen, aber auch brauchen. Kleinwächters Team hingegen wird fast in Gänze bestehen bleiben. So ist denn heute nicht alle Tage, Diedenshausen kommt wieder, keine Frage.

