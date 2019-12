Auf- und Abstiegsregeln im Kreis Siegen-Wittgenstein

Der Fußball im Kreis Siegen-Wittgenstein ruht aktuell aufgrund der Winterpause, so dass die heimischen Fußballteams ihre Akkus wieder aufladen können – ehe im Februar bzw. März wieder der Ball rollt. Bereits jetzt haben sich in einigen Ligen schon Favoriten auf den Aufstieg herauskristallisiert, aber ebenso haben sich Mannschaften für einen Abstieg empfohlen.

Wer am Ende auf- oder absteigt richtet sich in den heimischen Kreisligen auch nach der Konstellation in den Bezirksligen, so dass noch zahlreiche Teams hoffen oder bangen. Unsere Zeitung liefert den Überblick zu den Auf- und Abstiegsregeln.

Bezirksliga

Die SF Birkelbach bilden mit drei Zählern und satten 12 Punkten Rückstand auf den ersten Nicht-Abstiegsplatz (belegt derzeit der TuS Neuenrade mit 15 Punkten) das Schlusslicht der Bezirksliga 4 – was im Sommer gleichbedeutend mit dem Abstieg wäre. Als zweiter Absteiger qualifiziert sich derzeit der TuS Vosswinkel als Vorletzter (12 Punkte). Wichtig für die Auf- und Absteiger der Kreisligen ist aus Wittgensteiner Sicht auch die Bezirksliga 5, in der insgesamt sieben Siegerländer Teams spielen. Dort steigen ebenfalls zwei Mannschaften ab, was derzeit den FC Altenhof (14. Platz/11 Punkte) und den TuS Plettenberg (15./7) treffen würde – zwei Teams aus dem Kreis Olpe bzw. Lüdenscheid. Allerdings liegen auf den Plätzen 13, 12, 11 und 9 die Siegerländer Mannschaften der Spvgg Neunkirchen (12 Punkte), des FC Türk Geisweid (14), des SuS Niederschelden (18) und des FC Eiserfeld (18) in Reichweite der roten Zone.

Kreisliga A

Der Meister steigt direkt in die Bezirksliga auf, während der Tabellenzweite ein Entscheidungsspiel gegen den Zweiten der Kreisliga A des Hochsauerlandkreises (HSK) macht. Für den Abstieg ergeben sich drei Szenarien. Erstens: Gibt es am Ende keinen, einen oder zwei Wittgensteiner oder Siegerländer Absteiger aus den Bezirksligen, steigen drei Teams in die Kreisligen B1 und B2 ab. Zweitens: Steigen mit drei Teams die Maximalanzahl an Vertretern aus Siegen-Wittgenstein aus den Bezirksligen ab, treten automatisch vier Teams den Weg aus der Kreisliga A in die Kreisligen B1 und B2 an.

Und drittens: Sollte der Tabellenzweite der Kreisliga A das Relegationsspiel gegen den HSK-Vertreter gewinnen, gehen bei zwei Bezirksliga-Aufsteigern auch drei Teams aus der A-Liga eine Etage tiefer in die B-Kreisligen.

Kreisliga B

Die Meister der Kreisligen B steigen jeweils direkt auf. Die Tabellenzweiten gehen auch direkt hoch, wenn erstens keine Mannschaft aus dem Kreis 28 aus den Bezirksligen absteigt. Oder zweitens, wenn nur eine Mannschaft des Kreis 28 aus der Bezirksliga herunter kommt und der Tabellenzweite der Kreisliga A sein Relegationsspiel um den Aufstieg gegen den HSK-Vertreter gewinnt.

Ein Relegationsspiel um den Aufstieg in die Kreisliga A zwischen den beiden Tabellenzweiten der B-Kreisligen gibt es, sofern erstens nur eine Siegerländer oder Wittgensteiner Mannschaft aus den Bezirksligen absteigt und nur ein Team aus der A-Liga in die Bezirksliga aufsteigt. Oder zweitens, sofern zwei Teams des Kreises Si-Wi aus den Bezirksligen absteigen und es gleichzeitig zwei Aufsteiger aus der Kreisliga A gibt. Vier Teams plus dem Sieger aus einem Relegationsspiel zwischen den Dritten der B-Kreisligen würden aufsteigen, wenn keine Si-Wi-Mannschaft aus der Bezirksliga unterm Strich landet, es aber zwei Aufsteiger aus der Kreisliga A gäbe.

Da mit Birkelbach derzeit nur ein Team des Si-Wi-Kreises aus der Bezirksliga absteigen würde, wären SV Feudingen (B2) und Fortuna Freudenberg II (B1) als Tabellenführer sicher in der Kreisliga A. Würde sich dann der Zweite der A-Liga, Klafeld-Geisweid, in der Aufstiegsrelegation gegen den HSK-Vertreter (aktuell entweder SG Winterberg/Züschen oder SG Bödefeld/Henne-Rartal) durchsetzen, qualifiziere sich der aktuelle Zweite der Kreisliga B2, SG Laasphe/Niederlaasphe, ebenso für die Kreisliga A (sowie auch der Zweite der B1). Geht das Spiel verloren, müsste die Schneider-Elf ihrerseits ein Relegationsspiel gegen SpVg Anzhausen/Flammersbach, Zweiter der B1-Liga, machen.

Absteigen werden jeweils die letzten beiden Mannschaften der Ligen. Eichen-Krombach steht nach dem Rückzug des Teams als erster Absteiger der B2 fest, der zweite wäre aktuell SF Birkelbach II (3 Punkte).

Kreisliga C

Die Meister der beiden Ligen steigen direkt in die B-Liga auf, was nach aktuellem Stand in der C1 der FC Eiserfeld II (41 Punkte) und in der C2 die SpVg. Bürbach II (39) wären.

Dahinter entstehen gleich vier verschiedene Szenarien: Der Sieger des Relegationsspiels zwischen den beiden Zweitplatzierten steigt auf, wenn drei Teams aus der A-Liga absteigen und zwei aus der B-Kreisliga aufsteigen. Gibt es drei B-Liga-Aufsteiger, gehen die Zweiten der beiden C-Ligen direkt hoch. Bei vier Aufsteigern in der B-Liga tragen die Tabellendritten der C-Liga ein Relegationsspiel um den Aufstieg aus, während bei fünf B-Liga-Aufsteigern insgesamt sechs Teams (jeweils die ersten drei Teams der C-Ligen) aufsteigen. Somit stehen die Chancen für den Zweiten VfL Bad Berleburg II (33 Punkte) und den Dritten FC Ebenau (32) gar nicht mal schlecht.

In puncto Abstieg müssen die jeweils letzten beiden Teams der beiden C-Ligen den Weg in die D-Liga antreten und die jeweiligen Drittletzten ermitteln in einem Relegationsspiel den fünften Absteiger. Mit dem TuS Wilnsdorf/Wilgersdorf steht bereits ein Absteiger fest, die Zweitvertretung der SG Laasphe/Niederlaasphe (15. Platz/4 Punkte) würde nach aktuellem Stand folgen (4 Punkte). Eng könnte es auch für die SF Sassenhausen (13./11) und den TuS Dotzlar (12./12) werden. Mit in der Verlosung ist zudem der FC Hilchenbach II (14./10).

Kreisliga D

Auch in den D-Ligen steigen die Meister direkt auf, das wäre aus Wittgensteiner Sicht derzeit die SF Edertal II. Steigen in der B-Liga drei Teams auf, kommt in der D-Liga ein weiteres Team als Aufsteiger in Frage. Dafür spielen die jeweils Zweiten der drei D-Ligen eine Aufstiegsrunde, wobei die Reihenfolge vorsieht, dass erst D1 gegen D2, dann D1 gegen D3 und – sofern noch nötig – D2 gegen D3 spielt. Derselbe Ablauf gilt für den Fall, wenn vier Teams aus der B-Liga aufsteigen und somit zwei Tabellenzweite in die C-Liga gingen.

Bei fünf Aufsteigern in der B-Liga könnten alle Zweiten der D-Ligen jubeln. Im Falle eines Aufstieges von sechs Teams in den B-Ligen, spielen die Tabellendritten der D-Ligen ebenfalls eine Aufstiegsrunde.

Szenarien, die beim aktuellen Dritten der D-Liga, TuS Erndtebrück III, keine Zukunft hätten, wie Trainer Timo Hoffmann meint: „Es wäre für unsere Entwicklung nicht gut, wenn wir diese Saison aufsteigen würden, deswegen würden wir verzichten, sollte es dazu kommen.“