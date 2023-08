Auftakt nach Maß für Wittgensteiner Quartett nicht unmöglich

Wittgenstein. Zwei neue Teams, zwei neue Trainer und vier Auswärtsspiele. Die Kreisliga A startet – auch für die vier Wittgensteiner Mannschaften.

Auch in der Fußball-A-Liga rollt am Sonntag wieder der Ball. Vier heimische Klubs wollen einen Fehlstart vermeiden.

SG Siegen-Giersberg – TuS Erndtebrück II (12.45 Uhr). Eine überzeugende Rückrunde hat die Reserve des TuS Erndtebrück in der abgelaufenen Spielzeit in der Klasse gehalten und an die dort gezeigte Leistung will Trainer Andreas Galwas nun auch wieder anknüpfen. Dazu gab es in der Sommerpause frisches und junges Personal, die Vorbereitung war intensiv.

„Wir haben hart gearbeitet und uns taktisch, aber auch physisch verbessert“, ist Galwas guter Dinge, dass seine Truppe gut gewappnet für die erste „Herausforderung“ ist, wie der TuS-Coach die SG Siegen-Giersberg nennt. Zwar seien die Siegener Favorit, doch einschüchtern lassen wolle man sich auf keinen Fall. „Einsatz und Entschlossenheit werden zum Erfolg führen, egal gegen welchen Gegner.“

Fortuna Freudenberg II – Spfr. Edertal (13 Uhr). Andreas Schneider abgelöst bestreitet sein erstes Spiel als Blau-Gelber bei der Reserve des Bezirksligisten und hat ebenso Bock wie die Mannschaft, wie er sagt. Zwar waren die Testspiele – was die Ergebnisse angeht – nicht zwingend positiv, doch testeten die Sportfreunde überwiegend gegen klassenhöhere Konkurrenten. „Gegen solche Gegner ist man schon ein bisschen mehr unterwegs“, schmunzelt Schneider, der seine Mannschaft bewusst an das spielerische und läuferische Niveau der Gegner anpassen wollte. Ob das geklappt hat, zeigt sich dann am Sonntag.



+++ Lesen Sie auch: Kreisliga A: Kreis der Favoriten so groß wie nie zuvor +++



VfB Burbach – Sportfreunde Birkelbach (15 Uhr). Neuland für die Birkelbacher, die erstmals seit 23 Jahren wieder in der A-Liga antreten müssen. „Uns erwartet ein schweres Auftaktspiel“, sagt Carsten Afflerbach zum Start beim letztjährigen Tabellenzehnten. „Zum Gegner kann ich nicht viel sagen, wir wollen uns eher auf unsere Leistungen konzentrieren“, fügt der Coach der Sportfreunde an, nach der Vorbereitung bei seiner Mannschaft noch Luft nach oben sieht.

Leichte Spiele gibt es aus seiner Sicht nicht. „Es wird für uns darum gehen, dass wir wieder Spaß am Fußball bekommen. Da sind wir auf einem guten Weg.“

TuS Deuz – TSV Aue-Wingeshausen (15 Uhr). Neuland betritt auch Martin Uvira als neuer Trainer des Aufsteigers Aue-Wingeshausen. „Die Mannschaft und ich müssen uns erst noch finden“, hatte er vor Wochenfrist noch angekündigt. Mit dem TuS Deuz wartet zwar ein unangenehmer Auftaktgegner, aber einer, den manche im Abstiegskampf erwarten. In der Vorbereitung hagelte es reichlich Gegentore.

„Wir müssen erstmal in der neuen Klasse ankommen, ein Auftaktsieg wäre sicherlich gut für das Selbstvertrauen“, weiß Uvira, der auf Michael Prib und Kilian Seidel verzichten muss. „Die Arbeit gegen den Ball wird entscheidend sein. Das ist A-Liga, das ist ein anderes Niveau“, mahnt der 46-Jährige.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Siegen-Wittgenstein