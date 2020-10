Aussetzung der Fußball-Saison ist (noch) kein Thema

Kaiserau. Ständige Konferenz des FLVW tagt per Video-Schalte und verständigt sich darauf, den Spielbetrieb fortzusetzen. Nur in zwei Kreisen ruht der Ball.

Bereits nach wenigen Spieltagen scheint der Fußball im Gebiet des Fußball- und Leichtathletik-Verbandes Westfalen (FLVW) am Scheideweg zu stehen. Droht angesichts von rasant steigenden Infektionszahlen in der Coronapandemie ein Saisonabbruch oder mindestens eine Aussetzung der noch jungen Spielzeit?

Seit Ausbruch der Pandemie sehen sich die Kreisvorsitzenden und die Vertreter des Verbandes im Rahmen der Ständigen Konferenz regelmäßig – per Video-Schalte. Alle zwei bis drei Wochen werden diese Konferenzen abgehalten, um die Lage zu besprechen und auf Entwicklungen reagieren zu können.

Vier Absagen beim SV Feudingen

Gestern war auch der Kreisvorsitzende von Siegen-Wittgenstein, Marco Michel, „am Ball“, als die Verantwortlichen die Gelegenheit nutzten, um sich ein Meinungsbild zur aktuellen Lage zu verschaffen. Ein wichtiges Ergebnis: Trotz der auch in Siegen-Wittgenstein gestiegenen Infektionszahlen soll am Wochenende – soweit möglich – ein normaler Spielbetrieb stattfinden.

Bei einer weiteren Verschlechterung der Lage könne ein zeitweises Aussetzen der Liga-Spiele in Betracht gezogen werden. „Derzeit kommt das aber noch nicht in Frage“, so der für den Amateurfußball zuständige FLVW-Vizepräsident Manfred Schnieders, der trotz der schon in beträchtlicher Zahl ausgefallenen Spiele anführt, bislang seien 98,2 Prozent aller Begegnungen durchgeführt worden.

In Wittgenstein war bislang der SV Feudingen mit vier Spielausfällen betroffen, zuletzt musste das A-Liga-Auswärtsspiel beim TuS Wilnsdorf/Wilgersdorf zum zweiten Mal abgesetzt werden – wegen eines Verdachtfalls bei den Siegerländern.

Vereine sollen auf Einhaltung der Konzepte achten

Die Vereine sollen noch einmal nachdrücklich darauf hingewiesen werden, Kontakte der Spieler in den Umkleidekabinen möglichst gering zu halten. „Wir alle können darauf hinwirken, dass hier nichts passiert“, so Schnieders. Dass sich Spieler während der Begegnungen auf dem Platz infizieren, ist bisher nicht vorgekommen.

Wie die Beispiele Unna und Duisburg zeigen, wo die Politik den Kontaktsport wegen der steigenden Infektionszahlen gestoppt hat, sind aber immer wieder Kreise von Pausen betroffen. Ansonsten bestehe derzeit nicht die Veranlassung, flächendeckend Pausen zu verordnen.