Am kommenden Samstagabend steigt in der Bundesliga zwischen Borussia Dortmund und dem FC Schalke 04 „die Mutter aller Derbys“ in der Fußball-Bundesliga. Knapp 130 Kilometer südöstlich hingegen werden dann am Sonntagnachmittag (15 Uhr) die Derby-Messer auch am Stadion an der Saale gewetzt.

Der TuS Diedenshausen und der FC Ebenau geben sich im Lokalduell des Elsofftals die Ehre – es ist das erste Aufeinandertreffen der beiden Mannschaften in einem Punktspiel seit 2015 und ohne Frage eines der prestigeträchtigsten Derbys in Wittgenstein. Das letzte Aufeinandertreffen, im Kreispokal 2018, gewann der FC Ebenau mit 4:2.

Dabei verbindet beide Mannschaften mehr als nur die geografische Nachbarschaft. Sowohl der TuS Diedenshausen, immerhin seit fast sechs Jahren Stammgast in der B-Liga, als auch Aufsteiger Ebenau sind zum Beispiel hervorragend in die Spielzeit 2020/21 gestartet. Während die Saale-Kicker vom TuS derzeit auf dem sechsten Tabellenplatz rangieren (acht Punkte) und zuletzt Spitzenreiter Weißtal II ein Unentschieden abtrotzten, hat der Fusionsverein aus Elsoff, Beddelhausen und Schwarzenau mehr als nur Tuchfühlung zur Spitze.

Gemeinsame Sache im Jugendbereich

Elf Punkte hat die Mannschaft von Neu-Trainer Boris Jonjic auf der Habenseite und ist derzeit erster Verfolger der Weißtaler – ein verkapptes Spitzenspiel, das sich also am Sonntag in Diedenshausen abspielen wird. Und auch die Tatsache, dass beide Teams eine gemeinsame Spielgemeinschaft in der Jugend stellen, macht dieses Lokalderby noch eine Spur brisanter.

„Gerade in diesem Spiel wollen wir uns nicht die Blöße geben und unser erstes Spiel verlieren. Ich erwarte einen Kampf bis zum bitteren Ende. Es wird zur Sache gehen“, stellt sich FCE-Kapitän Daniel Spies auf einen wilden Ritt in Diedenshausen ein.

Der 29-Jährige, der lange Zeit seine Schuhe für den VfL Bad Berleburg und die Sportfreunde Birkelbach in höheren Spielklassen geschnürt hat, weiß, wie man in Derbys auftreten muss. Unzählige dieser Lokalduelle hat er über die letzten Jahre miterlebt, doch rechnet er dem Spiel am kommenden Sonntag eine ganz besondere Rolle zu. „Hier ist es das Derby schlechthin. Ein Spiel, wo jeder Spieler fit sein will, wo jeder draufhinfiebert. Motivieren muss ich aus der Mannschaft sicherlich keinen.“

Ohnehin habe man beim FCE eine breite Brust, nun soll im Derby die sprichwörtliche Kirsche auf den Sahne-Saisonstart kommen. Doch eine Sache steht diesem Ebenauer Vorhaben im Wege: der TuS Diedenshausen. Denn auch die Mannschaft von Trainer Björn Kleinwächter ließ in dieser Spielzeit mehrfach aufhorchen und schwört allem voran auf ihre Heimstärke am Saale-Stadion. Auf dem Tennenplatz ist schon so mancher formstarker Emporkömmling auf die Nase gefallen.

Zuschauer sollen Faktor sein

„Auf Asche ist bei uns alles möglich. Ich erwarte fast 300 Zuschauer am kommenden Sonntag. Die müssen uns dann zum Derbysieg tragen, das wird ein entscheidender Faktor für uns sein“, richtet TuS-Spielführer Nils Homrighausen einen direkten Appell an die treuen Fans der Diedenshäuser. Der 25-Jährige erwartet ein „besonderes Spiel, mit einer besonderen Atmosphäre.“

Im Jugendfußball ist die gemeinsame Spielgemeinschaft des TuS Diedenshausen und des FC Ebenau fest etabliert. Foto: Peter Kehrle

Apropos Zuschauer: Weil großes Interesse zu erwarten ist, kam der TuS Diedenshausen am Donnerstagabend noch zu einer Vorstandssitzung zusammen. Wegen Corona sind, egal ob Kreis- oder Bundesliga, derzeit nur 300 Zuschauer bei Spielen zugelassen. Und diese Zahl könnte durchaus erreicht werden. 440 Zuschauer waren es im November 2014 in Elsoff – und das war noch in der C-Liga.

Collage vom Derby 2014. Foto: Peter Kehrle

Und so stellen sich dem TuS Diedenshausen plötzlich Fragen, die sonst irrelevant wären. Etwa die, wie angesichts von drei Zugangswegen zum Platz die Zahl der Zuschauer erfasst werden soll. Oder die, ob der „Oberrang“ mitgezählt werden muss, also die Zuschauer an der Straße oberhalb des Platzes. „Wir kassieren dort Eintrittsgeld“, sagt der TuS-Vorsitzende Marc Gaß: „Zum eigentlichen Sportplatzgelände gehört die Straße aber nicht.“

Klar ist, dass im Dorf seit Wochen über kein Fußballspiel so diskutiert wird wie über das Derby am Sonntag. „Als ich verletzt war hieß es nur: Gegen Ebenau wird es aber wohl eben wieder gehen“, schmunzelt Homrighausen, der seine Derby-Generalprobe beim 4:3-Sieg über Eschenbach vor Wochenfrist gab und sich nun für den Knaller fitgemeldet hat.

Aber woher stammt eigentlich diese Rivalität der beiden Mannschaften, dass dieses Kreisduell überhaupt einen so großen Stellenwert in den Köpfen der Vereine einnimmt? Eine Frage, die beide Spielführer nicht genau beantworten können. Aus Diedenshäuser Sicht könnte die Randlage eine Rolle spielen. Selbst zum Bad Berleburger Stöppel, dem zweitnächsten Nachbarn, sind es 12,5 km – eigentlich schon zu weit, um in der Kreisliga von einem Derby zu sprechen, weshalb sich der Fokus umso mehr auf den FC Ebenau richten dürfte.

Ursprung der Rivalität ist vergessen

„Es herrscht kein Hass, aber es ist schon extrem. Das hat sich über Jahre entwickelt. Was genau vorgefallen ist, kann ich nicht genau sagen“, versucht Homrighausen zu erklären. Er vermutet, dass es einst Probleme beim Bilden einer Spielgemeinschaft gab – das Tischtuch sei seitdem zerschnitten. Auch Spies kennt den Stein des Anstoßes für die Feindschaft nicht, man müsse die Urgesteine fragen.

Dennoch, ob nun mit triftigem Grund oder ohne: Es bleibt ein Spiel, in dem Vereinshelden geboren werden können – ähnlich wie am Vorabend in der Bundesliga.