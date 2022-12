Auto-Rowdy, Torera und Trainer-Entlassung wegen Impfstatus

Fußball, hier bei einem Spiel in Weidenhausen, steht 2022 immer wieder im Mittelpunkt des Interesses der Westfalenpost-Sportleser.

Bad Berleburg. Um ein Fußballteam herrscht immer wieder Aufregung: Das waren 2022 die zehn am häufigsten gelesenen Artikel im Wittgensteiner Lokalsport.

Das waren die zehn meistgelesenen Lokalsportartikel aus Wittgenstein in der Online-Ausgabe unserer Zeitung.

1. Strafminderung für Auto-Rowdy: Berufung erfolgreich: Ein SUV-Fahrer aus Wittgenstein drängelt zwei Radfahrer von der Straße, dank deren Steuerkünsten gibt es immerhin keinen Personenschaden – das Video geht 2021 bundesweit viral. Das im Frühjahr verhängte Strafmaß mit Bewährung und langem Führerscheinentzug wird im November reduziert, ab Juni 2023 kann sich der Mann wieder um eine Fahrerlaubnis bemühen. Die Milde von Justizia sorgt für Erstaunen.

2. Der erste Absteiger in der Kreisliga B steht vorzeitig fest: Die SpVg Anzhausen/Flammersbach zieht im November zurück.

3. Krankenwagen-Einsatz: Bitterer Ausfall für TuS Erndtebrück: Lars Schardt erleidet im November beim 2:4 gegen Gütersloh in einem Kopfballduell einen Nasenbruch. Was da eigentlich vorgefallen ist, haben die meisten Zuschauer gar nicht mitbekommen.

4. Warum sich Tim Schrage und der TuS Erndtebrück plötzlich trennen:Schrage überzeugt als „Zehner“, deshalb überrascht die Ankündigung seines Abgangs im April – der Fußballer fühlt sich vom Trainer gegängelt. Später besinnt sich Schrage, unterschreibt doch.

5. Bürgertests: Neues Testzentrum in Bad Laasphe öffnet Montag: Hier wildert der Lokalsport in der Saure-Gurken-Zeit (Januar) im Lokalressort, um die Seite voll zu bekommen. Möglich ist das, weil die Tests im Fitnessstudio stattfinden – das so seine Kasse auffüllt.

6. Ungeimpft: Fußballtrainer bei Kreisligist VfB Banfe gefeuert: Kurios, tragisch, empörend – zu der Geschichte vom Januar gibt es viele Meinungen.

7. Von Mexiko nach Kanada: Berleburgerin wandert 4265 Kilometer: Fußballerin Katja Herling meistert eine kolossale Herausforderung, schildert viele Anekdoten, zeigt traumhafte Landschaftsbilder.

8. Preußen Münster verpflichtet Fußballer des TuS Erndtebrück: Keleb Nwubani wechselt zu Münster II, wird dort bisher aber nicht glücklich. Zwei Einsätze stehen zu Buche, der letzte im Oktober.

9. TuS Erndtebück: Wie es nach den Suspendierungen weitergeht:Mit Keleb Nwubani, Paolo Okoye und Robin Entrup streicht der Oberligist im März drei Spieler mit vielen Einsätzen aus dem Kader.

10. Stierkampf-Karriere von Clara Sofie Kreutter droht das Aus:Die Wittgensteinerin ist in der Szene in Spanien ein Star, doch finanzielle Engpässe – Pferd, Reisen und Entourage sind teuer – bereiten dem Stiere-Töten ein vorläufiges Ende. Wir wünschen schnellen Erfolg bei der Suche nach einem anderen Beruf.

