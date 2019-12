Dillenburg/Gießen. Die SG Wallau/Laasphe bietet dem Liga-Primus TV 1843 Dillenburg gut Paroli, doch am Ende fehlen die Kräfte. Die Mittelhessen siegen mit 87:67.

Basektballern der SG Wallau/Laasphe geht die Puste aus

Die fünfte Pleite in Folge lässt die Basketballer der SG Wallau/Laasphe in der Kreisliga A weiter im Tabellenkeller verweilen. Die Frauen verlieren ihr Spiel in Gießen deutlich.

Herren Kreisliga A

TV 1843 Dillenburg – SG Wallau/Laasphe 87:67 (21:26/37:38/66:53). Die Basketballer aus Wallau und Laasphe haben gegen den TV 1843 Dillenburg die fünfte Niederlage in Folge einsacken müssen und rangieren nach der verdienten 67:87-Pleite weiter auf einem Abstiegsplatz der Kreisliga A. Dabei lieferte die SG im ersten und zweiten Viertel eine starke Leistung ab und führte sogar zur Pause gegen den Tabellenführer mit 38:37. Im dritten Viertel machte sich aber offensiv das Fehlen von Kai Winterhoff, Johannes Bosch, Salem Farhat und Tom Grübener bemerkbar.

Während einer Durststrecke von fünf erfolglosen Angriffen, fehlten einfach neue Impulse von der Bank. Auf der Gegenseite zeigte sich Dillenburg eiskalt und führte auch dank Noah Emrich (25 Punkte) und Jannis Walsch (21) zum dritten Viertel mit 66:53. Den Vorsprung baute der TV am Ende noch aus, daran änderten auch Marko Petrovic (22) und Elvir Korac (17) nichts mehr.

SG Wallau/Laasphe: Petrovic (22), Korac (17), Burholt, Spasovic (beide 9), Jung (5), Marks (3), Gräser (2), Karanovic, Kleemann, Krestel, Spies.

Frauen Bezirksliga

TSG Wieseck II – SG Wallau/Laasphe 51:40 (17:9/27:18/43:28). Die Hausherren agierten von Beginn an sehr aggressiv und störten die SG bereits früh im Aufbauspiel. Damit kamen die Gäste aus Wallau und Laasphe nicht klar, woraus ein Neun-Punkte-Rückstand zur Halbzeit resultierte. Im zweiten Durchgang stellte die SG taktisch um und es lief fortan besser, doch fehlten am Ende die Kräfte, um die Pleite noch abzuwenden.

SG Wallau/Laasphe: Egerding (15), Gamper (8), Wied (6), Labenz (5), Büscher (3), Winterhoff (2), Frank (1), Förster.