In der Kolumne „Pass in die Gasse“ befasst sich der freie Journalist Heiko Rothenpieler mit aktuellen Entwicklungen in der Welt des „großen“ und „kleinen“ Fußballs.

Pass in die Gasse #393 Beeindruckende Frühreife: Erndtebrück überzeugt in Castrop

Unser Kolumnist wanderte durch den „Pott“ und war beim Erndtebrücker 5:0-Sieg live vor Ort. In einer Sache legt er sich bereits jetzt fest.

Am Sonntag wanderte ich von Dortmund nach Castrop-Rauxel. 20 Kilometer, die vielleicht nicht die schönsten sind, aber doch hinter jeder Ecke Neues zu bieten haben. „Woanders is‘ auch scheiße“ sagt man im Pütt ja gerne, doch müsste man so bescheiden gar nicht sein. Denn wo früher graue Tristesse, da heute viel Grün und eben diese spezielle Romantik. Alle 500 Meter hätte ich an einer Trinkhalle ein „Zwipi“ (Zwischen-Pils) abgreifen oder im Biergarten von „Haus Ratte“ gutbürgerlich dinieren können. Doch die Zeit drängte, der Schiedsrichter der Partie Obercastrop gegen Erndtebrück wartete schließlich nicht auf mich.

Bevor ich in Richtung „Erin-Kampfbahn“ einbog, wurde ich vom mächtigen Erin-Förderturm der ehemaligen Zeche begrüßt. Als Wanderer umgab mich kurz das Gefühl, auf die Zielgeraden des Arc de Triomphe von Castrop-Rauxel einzulaufen. Acht Euro und fünf Minuten später knallte es auch schon: Nachdem die Hausherren vor toller Kulisse anrannten wie die Feuerwehr, legte ihnen Elmin Heric eiskalt ein Ei ins Nest. Von da an spielte der TuS in beeindruckender Frühreife.

Während sich Obercastrop, allen voran Kevin Großkreutz, mehr auf den Schiri fokussierte als aufs eigene Spiel, überzeugte Erndtebrück in Spielaufbau, Disziplin und Effizienz. Ein Opa meinte nach dem 0:5: „Wenn du nich‘ frisch inne Birne bist, haste gegen so‘n Gegner nix zu melden!“ Und da leg ich mich nach dem Auftritt fest: Behält der TuS die Birne frisch, geht es nach ganz oben. Aber auch nur dann.

