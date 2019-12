Bei den „Classics“ packen alle mit an

Niederndorf. Knapp zehn Tage sind vergangen, seit bei den „Giebelwald Classics“ die letzten Hindernisse genommen, die Wertungsbögen in der Meldestelle eingereicht, Schleifchen und Ehrenpreise bei den Siegerehrungen überreicht wurden. Nach drei anstrengenden Turniertagen verließen die letzten Pferdetransporter das Areal oberhalb von Freudenberg-Niederndorf – getreu des Mottos „Auf Wiedersehen im Jahr 2020!“

Bis zur nächsten Auflage des größten Reitturniers im Siegerland sind es also noch zwölf Monate, doch für die Macher beginnt schon bald wieder die Vorbereitung. „Wir alle atmen jetzt zwei Wochen durch, aber für uns heißt die Devise: Nach dem Turnier ist vor dem Turnier“, sagt Christof Mielke, der mit Stephanie und Klaus Grümbel den geschäftsführenden Vorstand bildet und der in diesem Jahr neben seiner Aufgabe als Turnierleiter als Platzsprecher bei den Springprüfungen in eine neue Rolle schlüpfte.

Die Präparierung der Plätze gehört zu den wichtigsten Arbeiten vor und während des Turniers." Foto: Lutz großmann

Es wird nicht lange dauern, dann stecken sie beim RV Giebelwald wieder die Köpfe zusammen, suchen nach einem Termin für das Turnier 2020 und überlegen sich ein passendes Programm. „Das sind erstmal die Eckdaten, daraus erwächst die Ausschreibung, die schnell raus muss“, weiß Klaus Grümbel.

Rund 150 Mitglieder sind im Einsatz

Er ist der „Hausherr“ auf der Hube. „Bautechnische Leitung“ und „Pflege der Anlage“ sind seine Aufgaben im Vorstand des RV Giebelwald – Aspekte, die deshalb wichtig sind, weil das große Sommerturnier für den rund 400 Mitglieder starken Verein von existenzieller Bedeutung ist. Und alle drei Jahre wird der Reitverein Giebelwald vom Pferdesportverband Westfalen mit der Ausrichtung der Westfälischen Meisterschaften betraut. Dann dauert das Turnier noch einen Tag länger. „Eine solche Veranstaltung können im westfälischen Verband nur wenige Vereine organisieren“, sagt Klaus Grümbel.

Dies klappt am Giebelwald nur, weil es die Mitglieder und Gönner nicht als lästige Pflicht ansehen, bei der Vorbereitung, Durchführung und Nachsorge des Turniers anzupacken. Vielmehr freuen sich alle darauf, viele nehmen sich extra Urlaub.

So wie auch in diesem Jahr. Bevor sich die Pferde-Trucks die schmalen Wege zur größten vereinseigenen Reitsportanlage Südwestfalens hinaufquälen, die ersten Zuschauer vor den Toren stehen, wird jede Menge Arbeit geleistet, die in vielen Bereichen inzwischen Routine ist. Da wird ein neuer Zaun gebaut, Unkraut gejätet und die Elektrik scharf geschaltet, werden Steine geschleppt, Hindernisse frisch gestrichen, die Richterhäuschen aus ihrem Winterschlaf geholt, die Plakate in einem Radius von 30 Kilometern angebracht, die umliegenden Straßen und Wege für die Turnierzeit neu beschildert und die eigentlichen Sportflächen präpariert.

Alleine der trockene Hauptplatz freute sich vor dem Turnier über rund 120.000 Liter Wasser. Insgesamt sind es an die 150 Vereinsmitglieder, die sich nützlich machen und dafür Sorge tragen, dass sich Pferde, Reiter und Zuschauer wohl fühlen. „Machen wir das nicht, verkommt die Anlage irgendwann“, so Klaus Grümbel.

Damit ein Rädchen ins andere greift, wurden zehn Arbeitsgruppen mit Teamleitern gebildet, die den Takt vorgeben. Diese Hiercharchie hat sich bewährt, denn die Fluktuation in den Gruppen ist gering. Regelmäßig werden Turnier-Ausschusssitzungen einberufen, findet kurz vor dem Jahreshöhepunkt eine letzte Helferbesprechung statt. Zwei Arbeitseinsätze runden das interne Vorbereitungsprogramm ab.

Einnahmen werden re-investiert

„Darin sieht man, dass das für uns jedes Jahr ein Riesenprojekt, eine Mammutaufgabe ist. Und unser Anspruch ist hoch, wir wollen alles optimal machen“, so Christof Mielke. Der Charakter eines zwar großen, aber trotzdem ländlichen Turniers soll bei allem Ehrgeiz aber nicht verwässert werden. „Eine zu starke Kommerzialisierung wie in Balve wird es nicht geben“, verspricht Christof Mielke. Einer Expansion steht sowie ein Hindernis im Weg: Die Parkflächen für die Transporter sind begrenzt. Und die Trucks werden immer größer.

Vom Richterturm kann man einen weitreichenden Blick über einen Großteil der Anlage auf der Hube genießen. Foto: Verein

Zu einer perfekten Veranstaltung gehört aber noch mehr. Bereits weit im Vorfeld müssen die Kontakte zu den Sponsoren, die im Turnierheft oder auf einem Hindernis werben, mit einer Bande am Spring- oder Dressurplatz dabei sein oder einer Prüfung ihren Namen geben wollen, angesprochen werden, müssen Hotelzimmer für die Wertungsrichter gebucht werden. Das Catering ist ein ebenso wichtiger Baustein, denn hierüber generiert der Verein wichtige Einnahmen, die in die Modernisierung der Anlage und die Ausbildung der 180 Nachwuchsreiter gesteckt werden, zum Beispiel durch Anschaffung eines neuen Schulpferdes.

„Von daher haben alle einen Nutzen davon, wenn unser Turnier gut ankommt“, sagt Christof Mielke – und verabschiedet sich, um den sportlichen Höhepunkt, das S***-Springen mit Stechen, zu kommentieren. Am Giebelwald arbeiten sie Hand in Hand, aber das ist dann doch Chefsache...

