(Archivfoto) Max Jung, Marko Petrovic, Jann Burholt und Kai Winterhoff (v.l.) waren in Butzbach erst in den Schlusssekunden geschlagen.

Butzbach/Krofdorf. Die Männer und Frauen der SG Wallau/Laasphe starten mit Niederlagen in 2020. Jann Burholt erklärt, warum dies in beiden Fällen nichts heißen muss

Bei der SG Wallau/Laasphe ist weiter der Wurm drin

Es ist weiterhin nicht die Saison der SG Wallau/Laasphe. Nach der Weihnachtspause ging es da weiter, wo es im alten Jahr aufgehört hatte – mit Niederlagen. In beiden Partien des Wochenendes war die SG allerdings schon im Vorfeld klarer Außenseiter.

Kreisliga A Männer

TSV Butzbach II - SG Wallau/Laasphe 52:51 (27:21). Dem Tabellenzweiten lieferten die Lahntaler einen heißen Kampf. Erst als Butzbach in der letzten Minute zwei Punkte machte und Wallau/Laasphe 18 Sekunden vor Ende den Ball verlor, war die Niederlage besiegelt. „Wir haben langsam angefangen und dann über die Zeit mehr Selbstvertrauen gefunden“, berichtete SG-Spieler Jann Burholt über einen 4:14-Rückstand nach dem ersten Viertel, den die SG bis zur Halbzeit auf 21:27 und im dritten Viertel auf 34:36 verkürzte.

Insgesamt gab es mit 103 Punkten in Summe nicht viele Körbe. „In der Abwehr haben sowohl Butzbach als auch wir vielfältig zwischen Mann- und Zonenverteidigung gespielt, was den Spielfluss zwischendurch etwas zerstört hat“, erklärt Burholt.

Weil Marburg III überraschend gegen Klein-Linden II gewann, steht Wallau/Laasphe nun mit einem Sieg aus sieben Partien allein am Tabellenende. Nun gibt es die Chance zur Korrektur: zwei Mal in Folge geht es im direkten Duell gegen Marburg III – kommenden Samstag in Bad Laasphe (20 Uhr), dann am 8. Februar im Georg-Gaßmann-Stadion in Marburg (18 Uhr). Burholt: „Für die Spiele sind wir mit der heutigen Leistung zuversichtlich.“

SG Wallau/Laasphe: Jann Burholt (9), Christian Gräser, Maximilian Jung (7), Dragan Karanovic (4), Elvir Korac (8), Joshua Krestel, Marko Petrovic (18), Kai Winterhoff (5).

Bezirksliga Frauen

TSV Krofdorf/Gleiberg III - SG Wallau/Laasphe 77:21 (47:8). Nach dem 30:76 im Hinspiel gab es auch auswärts nichts zu bestellen gegen den weiter makellos durch die Saison marschierenden Tabellenführer aus der Gemeinde Wettenberg.

Krofdorf/Gleiberg III, nur durch einen Zwangsabstieg in die Bezirksliga gerutscht, war der SG Wallau/Laasphe körperlich klar überlegen und spielte dies geschickt aus. Schon zur Hälfte der Spielzeit hieß es 47:8 für den Favoriten.

„Krofdorf ist zu einfachen Punkten unter dem Korb oder nach Ballgewinnen in der Defense gekommen“, berichtet SG-Trainer Jann Burholt. Immerhin wurde es am Ende besser: „In der zweiten Halbzeit hat sich das Spiel etwas beruhigt. Da konnten wir uns reinkämpfen und auch ein bisschen punkten.“

SG Wallau/Laasphe: Michelle Achenbach, Annalena Büscher (2), Lorena Drha, Katharina Egerding (3), Anstasia Engelhardt, Amelie Förster, Laura Gamper (6), Milena Wied (10).