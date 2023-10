Im Spiel gegen Erndtebrück III zieht hier Benfes Gerrit Blecher (rechts) vor Ali Naser und Keeper Hasan Helal ab. Die Partie endete damals genau wie die am Sonntag gegen Berleburg II: 5:4 für den FCB. Was ist denn da los?

Was war denn da los? Benfe wieder 5:4 – „die Leute sehen für 3 Euro sehr viel“

Benfe. Wenn der FC Benfe spielt, ist immer was geboten. Und weil die Trainer das neben dem Platz nicht aushalten, mischen sie stets im Spektaktel mit.

Der FC Benfe gewinnt in der Kreisliga C2 in letzter Minute mit 5:4 gegen den VfL Bad Berleburg II. Spielertrainer Gerrit Blecher schildert das Drama – mal wieder.

1) Kurz vor Schluss fängt sich Ihr Team nach einer 4:2-Führung ein 4:4, ehe Markus Gahler mit der letzten Aktion den Heimsieg sicherte. Was war denn da los?

Markus Gahler selbst war es, der durch einen Querschläger das 3:4 für Berleburg einleitete. Danach schaltete der VfL in den Alles-egal-Modus und schmiss alles nach vorne. Erst fiel der Ball nach einer Ecke dem Gegner im Gewusel zum 4:4 vor die Füße, dann bekamen wir mit der letzten Aktion noch einen Freistoß. Markus Gahler, der zurzeit Innenverteidiger ist, fragte mich, ob er nochmal mit nach vorne dürfe. Ich dachte nur ‚Jetzt ist’s auch egal‘ und habe zugestimmt. Danach herrschte nur noch Ekstase!

2) 5:4, 9:3, 4:5, 6:1 – die Liste irrer Spiele mit Benfer Beteiligung ließe sich fortführen. Durchschnittlich schießt und kassiert ihr Team vier Tore pro Spiel. Wie ist dieses Harakiri zu erklären?

Mit Harakiri hat das nicht wirklich zu tun. Es hängt eher mit der Kadermischung zusammen. In unserer Viererkette ist derzeit kaum ein gelernter Verteidiger. Da versuchen sich Spieler, die von Haus aus Stürmer sind und welche, die vor zwei Jahren erst mit Fußball begonnen haben. Gleichzeitig haben wir nach vorne Qualität. So kommt dann das ‚vorne hui, hinten pfui‘ zustande.

3) Für so viel Unterhaltung könnte man einen Topzuschlag verlangen! Was sagen denn die Zuschauer zu all dem?

Ja, die Leute sehen für drei Euro wirklich sehr, sehr viel! (lacht) Bei fast jedem Spiel ist Spannung bis zur letzten Sekunde. Inzwischen sagt aber auch der ein oder andere, er könne das nervlich nicht mehr mitmachen. Niemand kann mehr davon ausgehen, dass es mal ein angenehmer Sonntag wird. (lacht)

4) Im nächsten Spiel wartet Edertal II. Wie viele Tore werden dieses Mal fallen und warum wieder mehr als fünf?

Weil wir wieder sagen: Alles auf Angriff! (lacht) Spaß beiseite. Wir sind mit vier Siegen aus den letzten vier Spielen zurzeit einfach gut drauf. Deshalb sagen wir mit dem nötigen Respekt, aber auch Selbstvertrauen: Auch dieses Spiel wollen wir gewinnen!

Das Gespräch führt Heiko Rothenpieler

