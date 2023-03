Spieltag-Highlights Best of Kreisliga: Torflut am Pulverwald, Freude trotz 1:8

Wittgenstein. Wer traf 20 Mal in zwei Spielen? Wer freute sich trotz 1:8-Pleite? Unser Kreisliga-Überblick beantwortet die wichtigsten Fragen des Wochenendes.

Reichlich Tore in der A-Klasse, Führungswechsel in der B-Klasse, viel Unterhaltung in der C-Klasse – die heimischen Kreisligen hatten am ersten Spieltag nach der Schneepause ihre Schlagzeilen. Dazu gehörten auch 20 „Buden“ in Erndtebrück, die aber nicht alle schön fanden. Hier ist unsere Top 5 des Wochenendes.

1. (Fehlendes) Personal-Glück

Eigentlich spielen der TuS Erndtebrück II und die SG Laasphe/Niederlaasphe auf „gleicher Höhe“, also beide in der Kreisliga A. Und doch tun sich Ungleichheiten auf, allen voran beim Kader. Während die Laaspher vor zwei Wochen ihre dritte Mannschaft aus der D-Kreisliga zurückziehen mussten, steht die Dritte des TuS ungeschlagen an der Tabellenspitze und nimmt Kurs auf die C-Liga. Da gegen die Norweger-Reserve des FC Benfe nur neun Spieler gebraucht wurden, tummelten sich am Sonntag ebenso viele auf der Bank.

Und bei der zweiten Mannschaft gab es ebenfalls alles andere als Spieler-Notstand. Beim Versuch, die Klasse noch zu halten, können die Mannen vom Pulverwald so sehr aus dem Vollen schöpfen, dass auch Verstärkung aus der Oberliga drin ist. So wie am Sonntag, als Tim Schrage die Qualität des Abstiegskandidaten erhöhte, der den Vorletzten aus Freudenberg mit 9:2 nach Hause schickte. Nach seinem Handbruch holte sich Schrage Spielpraxis und mischte als vierfacher Torschütze entscheidend mit.

Munteres Toreschießen bei Erndtebrück II: Hier klatschen sich Ozan Adigüzel (1 Tor) und Oberliga-Leihgabe Tim Schrage (4 Tore ab) Foto: Nasser Trabulsi

Ganz anders die Lage bei Laasphe/Niederlaasphe. Der SG fehlten nach Angaben von Jonas Pfeil 17 Spieler. Der Rest holte sich trotz 1:0-Führung ein 1:8 beim A-Liga-Dritten SV Setzen ab. Spieler, die vier Klassen höher zu Hause sind, kann Pfeil nicht herbeizaubern. Der Trainer sieht deshalb einen nicht ganz fairen Eingriff in den Wettbewerb durch die Erndtebrücker, die jetzt noch zwei Punkte hinter Laasphe liegen. Mal schauen, wie die personellen Verhältnisse beim direkten Duell in drei Wochen sind.

Übrigens: In der D-Liga hatten TuS und SG dann doch auch wieder etwas gemeinsam: Sie gewannen hoch. Die Erndtebrücker kanzelten Benfe II 11:1 ab, wobei Philipp Bald fünf Treffer erzielte. Die zweite Mannschaft aus Laasphe hatte Glück, dass sie in Diedenshausen nur neun Spieler benötigte. So war sie schlagkräftig genug für ein 7:0 und steht als Vierter weiter gut da. „Danke an alle, die ausgeholfen haben“, sagte Trainer Pfeil treffend.

Lesen Sie auch:A-Liga: Erndtebrück und Laasphe an Torfestivals beteiligt

9:2 und 11:1 – das waren nicht die torreichsten Spiele des Sonntags. Die meisten Treffer fielen in Obersetzen. C-Liga-Spitzenreiter Eschenbach II gewann mit 8:5 beim SV Setzen II. Der dreifache Torschütze

Toni Schäfer schraubte dabei sein Konto auf 35 Treffer.

2. Das Pech der einen...

…ist ja bekanntlich das Glück der anderen. Wobei das nicht heißen soll, dass der Sprung auf Platz eins der Kreisliga für den TSV Aue-Wingeshausen nur dem Glück zu verdanken war. Das 4:0 gegen den TuS Johannland war letztlich ungefährdet, erforderte aber Geduld. „Wir waren in der ersten Halbzeit zu statisch und haben viel zu oft durch das Zentrum gespielt“, sagte Trainer Torben Belz – eigentlich hatte man genau das Gegenteil vorher besprochen. Auch deshalb fielen die Treffer zwei bis vier erst in den letzten 20 Minuten.

Die mit dem Pech waren die Kicker aus Diedenshausen. Beim TuS war etwas der Wurm drin, oder besser gesagt: der Wurmbach. Kevin-Lee Wurmbach hieß der zweifache Torschütze der Sportfreunde Eichen-Krombach, die eine zweimalige Führung der Diedenshäuser somit ausglichen. „Wir haben es verpasst, den Deckel draufzumachen“, sagte TuS-Trainer Björn Kleinwächter. Endstand 2:2, Tabellenführung futsch.

3. Hauptsache gespielt

Mit wenig zufrieden war hingegen der VfL Girkhausen in der Kreisliga D3. Er feierte seine Premiere, es war das erste Spiel seit dem 27. November. Und der erste Torschütze seit 112 Tagen hieß Dmitry Zhuravlev. Die Umstände für das erste Pflichtspiel 2023 hätten schöner sein können – nur mit neun Mann reisten die Girkhäuser zum SV Eckmannshausen III.

„Einer krank, einer musste arbeiten, zwei waren gesperrt, drei verletzt“, vermeldet Thore Schneider, dessen Team dann verletzungsbedingt ab Minute 55 noch auf acht Akteure dezimiert wurde. „Bei Eckmannshausen war dann fast jeder Schuss ein Treffer“, berichtet der Vorsitzende des VfL. Trotz des 1:8 gab es Grund zur Freude: „Wir sind froh, dass wir auch endlich mal spielen durften.“

4. Griff nach dem Strohhalm

In den meisten Abstiegszonen geht es eng zu. Und in der Kreisliga C wird das zwischen dem Drittletzten, Aue-Wingeshausen II, und dem Vorletzten, Banfe II, auch erst mal so bleiben. Denn das direkte Kellerduell endete 1:1 – der TSV liegt weiter drei Punkte vor dem VfB.

In der B-Kreisliga hat der Vorletzte deutlich schlechtere Karten aufs Drinbleiben. Der FC Ebenau nutzte auch das dritte Heimspiel 2023 nicht zu einem Dreier – 1:2 gegen den SV Dreis-Tiefenbach, der Boden gutmachte. Die beiden Gegentore nach acht Minuten wusste die elf von Daniel Speis nicht mehr wettzumachen und liegt neun Punkte hinter dem rettenden Ufer.

Lesen Sie auch:Die Kreisliga B hat wieder einen neuen Spitzenreiter

Der SV Schameder und die Spfr. Birkelbach II, knapp vor Dreis-Tiefenbach liegend, kamen kaum voran – torloses Derby am Sonntag, bei dem der Ball mehr in der Luft als vor den Toren war. „Ein 0:0 der schlechten Sorte“, sah SVS-Coach Kevin Knebel.

All diese Ergebnisse dürften dem TuS Dotzlar nicht gefallen haben. Die spielfreie Brachmann-Elf liegt nur noch drei Punkte vor dem roten Strich und hat nun zwei Gegner aus dem oberen Tabellendrittel.

5. Das späte Schicksal

Wir wissen inzwischen, dass ein Spiel nicht nur 90 Minuten dauert und dass ein Anschlusstreffer in der 89. Minuten alles andere als zu spät kommt. Späte Tore – ein Schicksal, dass diesmal unter anderem die Sportfreunde Edertal bei ihrem unterhaltsamen 4:4 gegen Red Sox Allenbach traf. 3:1 nach 75, 4:3 nach 87 Minuten. Aber dennoch nur ein Punkt, weil Sachs Handke in der Schlussphase dreimal traf für die roten Socken.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Siegen-Wittgenstein