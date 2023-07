Bezirksliga 5: Zum Auftakt gleich mehrere Derby-Knaller

Siegerland. Endlich ist er da, der Spielplan der Fußball-Bezirksliga 5 für die kommende Saison.

Mit zwei Siegerland- und sogar drei OE-Derbys wird am Sonntag, 13. August, die Saison 2023/2024 in der Fußball-Bezirksliga 5 eröffnet. Dies geht aus dem Spielplan hervor, den Staffelleiter Mustafa Tekir am späten Freitagabend veröffentlicht hat. Der Herscheider ließ sich damit Zeit, weil er nach eigenen Angaben erst die Saisontermine der Frauen-Westfalen- und Landesliga 2 abwarten musste, um diese mit seinem Plan zu koordinieren. In allen Klassen ist eine Mannschaft des SV Fortuna Freudenberg vertreten.

Zum Auftakt empfängt der Vize-Meister der beiden vergangenen Spielzeiten die SG Mudersbach/Brachbach in der HF-Arena. Aufsteiger FC Hilchenbach muss am ersten Spieltag vom nördlichen ins südliche Siegerland zum FC Freier Grund reisen, während Landesliga-Absteiger TSV Weißtal auf den Meister der Kreisliga A Olpe, den SV Rahrbachtal, trifft. Ob die beiden OE-Nachbarschaftsduelle FC Altenhof gegen SV Rothemühle und VSV Wenden gegen Landesliga-Absteiger RW Hünsborn für den 13. August angesetzt bleiben, ist offen, weil an diesem Wochenende die Wendsche Kirmes stattfindet. Die ersten drei Spieltage:

1. Spieltag/Sonntag, 13. August

15 Uhr

VfR Rüblinghausen - SC LWL 05

SV Fortuna Freudenberg - SG Mudersbach/Br.

SuS Niederschelden - SV Türk Attendorn

FC Altenhof - SV Rothemühle

TSV Weißtal - SV Rahrbachtal

VSV Wenden - RW Hünsborn

15.15 Uhr

FC Freier Grund - FC Hilchenbach

15.30 Uhr

TuS Plettenberg - Kiersper SC

2. Spieltag/Sonntag, 20. August

15 Uhr

SV Rahrbachtal - FC Altenhof

SV Rothemühle - SuS Niederschelden

SV Türk Attendorn - SV Fortuna Freudenberg

SG Mudersbach/Brachbach - FC Freier Grund

FC Hilchenbach - VfR Rüblinghausen

SC LWL 05 - VSV Wenden

Rot-Weiß Hünsborn - TuS Plettenberg

Kiersper sC - TSV Weißtal

3. Spieltag/Sonntag, 27. August

15 Uhr

VfR Rüblinghausen - SG Mudersbach/Br.

SV Fortuna Freudenberg - SV Rothemühle

SuS Niederschelden - SV Rahrbachtal

FC Altenhof - Kiersper SC

Rot-Weiß Hünsborn - SC LWL 05

VSV Wenden - FC Hilchenbach

15.15 Uhr

FC Freier Grund - SV Türk Attendorn

15.30 Uhr

TuS Plettenberg - TSV Weißtal

