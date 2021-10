Bezirksliga: Mudersbacher Triumph im Hofbachtal

Geisweid. Die Trainer-Rückkehr von Selimbey Öztürk beim 1. FC Türk Geisweid ist völlig misslungen. Profiteur ist die SG Mudersbach/Brachbach.

Das erste Spiel unter dem neuen-alten Trainer Selimbey Öztürk ging für den 1. FC Türk Geisweid deutlich verloren. Mit 0:5 (0:3) unterlag der Bezirksliga-Tabellenletzte gegen die SG Mudersbach/Brachbach. „Da war mehr für uns drin. Die Niederlage fällt zu hoch aus. Wir haben dem Gegner Geschenke gemacht“, sagte der Coach nach dem Schlusspfiff. „Es waren aber Fehler, die man sich in dieser Klasse nicht erlauben darf und die wir abstellen müssen. Da wartet noch einiges an Arbeit auf uns“, resümierte er. In drei Tagen könne er nicht zaubern, gab er zu bedenken.

1. FC Türk Geisweid - Mudersbach/Brachbach 0:5 (0:3) Aufstellung 1. FC Türk Geisweid: Omar - Absi, Baraner, Sabanaj, Soltani, Maher Koubat, Eroglu (50. Jemilia), Citci, Kesen (61. Aksit), Mehmet Avci (76. Aksu), Murat Avci. Aufstellung SG Mudersbach: Maruska - Omlor, Schütz, Heidrich, Trottner, Füllengraben (86. Vitt), Diezemann (88. C. Pfeifer), Schulz, K. Pfeifer, J. Pfeifer (90. Kniller), M. Farnschläder.

Glücklich war hingegen Mudersbachs Übungsleiter Stefan Häßler: „Es ist gut, einem direkten Konkurrenten mit neuem Trainer direkt einen Dämpfer verpasst zu haben. Letztlich war unser Sieg verdient, da wir umgesetzt haben, was wir uns vorgenommen hatten. Den Gegner, dem das Selbstbewusstsein fehlte, haben wir früh unter Druck gesetzt“, kommentierte er.

Die Mudersbacher erwischten einen Start nach Maß, als Leo Diezemann (4.) und Marcel Farnschläder (5.) schon in der Anfangsphase den SG-Anhang im Hofbachtal jubeln ließen. „Der Doppelschlag hat uns in die Karten gespielt“, gab auch Häßler zu. Fortan machten auch die Gäste das Spiel und kreierten bis zum Kabinengang eine Vielzahl von Möglichkeiten, so dass sich Türk Geisweid über einen höheren Rückstand nicht hätte beschweren dürfen. Beispiele: Jan Pfeifer traf nur den Pfosten (12.), nach seiner Flanke segelte Farnschläder knapp am Ball vorbei (23.), scheiterte Pfeifer ebenfalls an Geisweids Torwart Imad Omar (35.) und köpfte Kai Pfeifer die Kugel nach der anschließenden Ecke an den Querbalken. 180 Sekunden nach dieser Riesenchance klingelte es aber erneut im Geisweider Kasten: Nach Kai Pfeifers Querpass netzte Marcel Farnschläder zum zweiten Mal ein (38.). Der Kapitän hätte wenig später noch eins drauf legen können. Kurz vor der Pause war auf der Gegenseite auch Torwart Maximilian Maruska gefordert. Er parierte einen Versuch von Kemal Sabanaj (42.).

In der zweiten Hälfte bemühte sich Türk Geisweid um den Anschluss und kam durch Murat Avci, der knapp vorbei zielte, zu einer weiteren Gelegenheit (58.). Im direkten Gegenzug vergab Jan Pfeifer die Konterchance. Torraumszenen wurden in der Folge rar, wenngleich ein Treffer stets in der Luft lag.

Beide Teams beklagen Verletzte

„Das war etwas fahrig von uns. Da hätte ich mir mehr Struktur in unserem Spiel gewünscht“, sagte Häßler später. Mudersbach machte es aber dennoch deutlich. Nach einem Maruska-Abschlag sowie einer Verlängerung in Höhe der Mittellinie war Jan Pfeifer durch und lupfte den Ball über Torhüter Omar hinweg ins Netz (67.). Den Schlusspunkt setzte sein Bruder Kai, der nach einer Ecke einnickte (90.+2).

Vor dem Anpfiff verletzte sich der Mudersbacher Patrick Farnschläder beim Warmmachen und musste passen. Türk Geisweid hat mit Slim Absi, der sich im Spiel eine Oberschenkelblessur zuzog, einen weiteren Mann auf der Verletztenliste.