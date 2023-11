Bezirksliga: Trainer-Entscheidung bei der SG

Andre Stoffel bleibt auch in der Saison 2024/2025 Trainer beim Bezirksligisten SG Mudersbach/Brachbach.

Mudersbach/Brachbach Fußball-Bezirksligist SG Mudersbach/Brachbach hat frühzeitig mit dem Trainer-Team die Weichen für die nächste Saison gestellt.

Bezirksligist SG Mudersbach/Brachbach hat für die neue Saison frühzeitig die Weichen gestellt und mit ihrem Trainer-Team Andre Stoffel, Nico Stettner und Rene Narres bis zum 30. Juni 2025 verlängert.

„Wir sind sehr, sehr zufrieden mit der Arbeit von Andre und seinem Team. Auch unabhängig von der aktuellen Situation haben wir gleich in der Sommervorbereitung gemerkt, dass Andre perfekt zu uns passt – umso schöner, dass sich dies aktuell auch im sportlichen Erfolg widerspiegelt“, berichtet der Sportliche Leiter Christian Scheurer. „Mindestens genauso wichtig wie die Verlängerung von Andre sind die Zusagen von Nico als spielender Co-Trainer und Rene als Torwarttrainer für die kommende Saison – auch diese Konstellation passt optimal. Unsere Gespräche zur Verlängerung dauerten jeweils nur ein paar Minuten, weil alle drei große Lust auf die weitere Zusammenarbeit haben.“

„Ich fühle mich sehr wohl und habe richtig Spaß mit dem Trainerteam und der Mannschaft. Daher musste ich auch nicht lange überlegen und habe direkt zugesagt“, erklärt Andre Stoffel, der damit im Sommer in seine zweite SG-Saison gehen wird. „Wir werden nun gemeinsam mit der Planung für die neue Saison starten, auch wenn die Priorität natürlich auf dem Klassenerhalt in der laufenden Spielzeit liegt“, so Scheurer abschließend.

