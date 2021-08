Birkelbach kommen bei der Fortuna böse unter die Räder

Wittgenstein. Eine Woche vor dem offiziellen Saisonstart haben zahlreiche Wittgensteiner Vereine nochmal fleißig getestet.

Während einige Teams schon am Sonntag in die Saison gestartet sind, wird es für die meisten Fußballmannschaften aus Wittgenstein erst am kommenden Wochenende bei den ersten Punktspielen ernst. Ein Blick auf die letzten Tests:

Fortuna Freudenberg - Sportfreunde Birkelbach 7:0 (3:0). Die Sportfreunde suchen noch ihre Form. Sechs Tage vor dem ersten Punktspiel in der Bezirksliga 4 gegen den SV Schmallenberg/Fredeburg, das auf Samstag, 16 Uhr vorverlegt worden ist, verloren die Sportfreunde bei Fortuna Freudenberg (Bezirksliga 5) mit 0:7 (0:3). Nach einem katastrophalen Start in die Partie – schon in der 11. Minute führten die „Flecker“ mit 3:0 – fingen sich die Wittgensteiner zwischenzeitlich und hielten ordentlich gegen, ehe Freudenberg das Resultat in der letzten halbe Stunde noch einmal um vier Tore in die Höhe schraubte.

TSV Weißtal - TuS Erndtebrück II 4:0 (3:0). Beim Landesligisten aus dem Siegerland lag Erndtebrück II schon zur Halbzeit mit 0:3 hinten. „Hätte der Torwart nicht so eine schlechte Leistung gebracht, hätte es besser ausgesehen“, sagte Erndtebrücks Trainer Timm Schniegeler, der mit 40 Jahren mangels Alternativen selbst zwischen den Pfosten stehen muss. Nach vorne ging für sein Team eine Woche vor dem Bezirksliga-Start nicht viel, zwei gute Chancen erspielten sich die Blau-Weißen, ein Tor gelang aber nicht.

SV Schameder - TuS Dotzlar 4:1 (1:0). Fünf Tage nach dem Ironman in Frankfurt waren die Beine bei Kai Jimenez Härtel und Joey Dohle schon wieder einigermaßen locker, vor allem bei letzterem – Dohle legte drei der vier Tore von Schameder auf. Lucas Menn (26., 88.), Thomas Ludwig (68.) und Tim Beuter (70.) stellten mit ihren Treffern die „Revanche“ des B-Kreisligisten sicher, der vor zwei Wochen in Dotzlar mit 4:6 von dem C-Ligisten düpiert worden war. Diesmal kam der TuS nur zum zwischenzeitlichen 1:1 durch einen Sonntagschuss von Frederik Heuel (55.) und ansonsten nicht zu allzu vielen Möglichkeiten. „Wir hatten uns auf die Fahne geschrieben, besser zu verteidigen und nicht nachlässig zu sein, auch den letzten Schritt zu gehen“, war Schameders Niklas Brachmann froh über den klaren Sieg, der die Schamederaner Testspielbilanz (2-1-6) nicht mehr ganz so finster aussehen lässt.

Sportfreunde Edertal II - Sportfreunde Birkelbach II 1:1 (1:0). In einer relativ schwachen Partie kamen die Edertaler besser aus der Kabine und hatten in den ersten 20 Minuten mehr vom Spiel. Der Führungstreffer, den Jan Hendrik Kalfa per Abstauber erzielte war eine logische Folge (23.) Danach lief die Partie über weite Strecken auf Augenhöhe ab. Ab der 70. Minute merkte man den Gästen einen kleinen Fitnessvorteil an. Nach einigen gefährlichen Chancen erzielte Max Afflerbach in der 83. Spielminute den verdienten Ausgleichstreffer. Edertals Trainer Sven Schneider fasste die Partie treffend zusammen: „Überzeugt hat hier heute keine Mannschaft.”

Sportfreunde Sassenhausen - Sportfreunde Edertal III 4:3 (2:0). „Die erste Halbzeit war in Ordnung, in der zweiten haben wir aber den Faden verloren“, zog Sportfreunde-Trainer Klaus Afflerbach ein gemischtes Fazit nach dem Sieg über den D-Ligisten, bei dem Paul Saßmannshausen (8.), Marco Hoffmann (28.), Pierre Sonneborn (77.) und Lars Weichert (64.) die Tore erzielten – letzterer wird aber weiterhin nur sehr sporadisch aushelfen können. Für Edertals „Dritte“ trafen Patrik Pape (55.) und Andre Kroh (62. 68.).

FC Nuhnetal - TuS Diedenshausen 6:1 (1:0). Den Test beim Nachbarn aus dem Hallenberger Stadtgebiet nutzten die Diedenshäuser am Freitag gewissermaßen als Vorbelastung für den Pokal-Hit gegen den FC Ebenau, der am Sonntag mit 1:3 verloren ging. Beim Spiel in Hallenberg war der TuS chancenlos. Das Ehrentor von Philipp Dienst war der Treffer zum 1:5-Zwischenstand (77.).

SV Eckmannshausen III - SV Feudingen III 5:2 (1:1). Tore: 0:1 Julian Roth (7.), 1:1 Kevin Striegan (40.), 2:1 Niklas Terzyk (51.), 3:1 Michael Schmitt (69.), 3:2 Tom Müller (73.), 4:2/5:2 Michael Schmitt (80., 83.).

TuS Erndtebrück III - SV Feudingen II 2:2 (2:0). Tore: 1:0 Christian Nusch (14.), 2:0 Patrick Dobak (25.), 2:1/2:2 Philipp Wagner (83., 90.).

TSV Aue-Wingeshausen II - FC Weidenhausen 11:0 (4:0). Tore: 1:0/2:0/3:0 Don von der Ahe (11., 16., 26.), 4:0 Eigentor Silas Böttger (32.), 5:0 Nico Wahl (47.), 6:0 Nico Roeser (51.), 7:0 Florian Ziegler (65.), 8:0 Chris Föllmer (80.), 9:0 Don von der Ahe (83.), 10:0 Martin Müller (90.), 11:0 Leon Reinhold (90.).

Frauen SV Oberes Banfetal - SV Schameder 2:2 (0:0). „Die Mannschaft hat das sehr gut gemacht, es war ein Spiel auf Augenhöhe. In den ersten 30 Minuten waren wir sogar überlegen“, sagte Banfetals Trainer Tobias Reuter nach dem Remis gegen den ersatzgeschwächten Bezirksligisten. Helle Freude herrschte nach dem 1:0, das Lea Gruber nach einer Ecke von Laura Franz per Kopfball erzielte. „Ein Tor nach einer Ecke, das war glaube ich eine Premiere für die Mannschaft“, sagt Reuter, der beim 2:1 Kira Wamich als Torschützin notierte (78.). Anika Werner glich für Schameder zwei Mal aus (57., 83.).

