Bittere Niederlage für Schameder – Ebenau auf Kurs

Wittgenstein. Manchmal entscheidet eine Spielerin über den Ausgang eines Spiels. So wie am Sonntag in Schameder.

Keine gute Generalprobe für das kommende Derby hat Frauen-Kreisligist TuS Dotzlar hingelegt. Der FC Ebenau bleibt dagegen auf Kurs. In der Bezirksliga verlor der SV Schameder mit Pech.

Bezirksliga: SV Schameder – SG Hickengrund 0:2 (0:1). Gegen den Tabellendritten aus dem Siegerland waren die Gastgeberinnen ebenbürtig, hatten aber gegen die individuelle Klasse von Hickengrunds Stürmerin Linda Heinz kein Rezept parat. „Der Gegner hatte einen ordentlichen Kader, aber Heinz stach einfach heraus. Wenn sie antrat, hatten wir kaum Zugriff“, konstatierte SVS-Interimstrainer Gerrit Baumgart, der beim 0:1 den Schiedsrichter kritisierte: „Vorher ist es ein Foul an Jacqueline Giebel, die in Zange genommen wird und daher keine Chance mehr auf den Ball hat. So kommt es zum Konter und zum Gegentor. Fehlentscheidungen passieren, nur ist diese mit dem Ausgang natürlich bitter.“

Schameder war insgesamt die bessere Mannschaft, konnte aber keine der eigenen Chancen verwerten. Kurz nach dem 0:2 (62.) holte dann Laura Nipko die wieder enteilte Linda Heinz per Notbremse von den Beinen, womit die Niederlage schließlich besiegelt war.

A-Kreisliga: FC Ebenau – SV Fortuna Freudenberg III 5:1 (1:0). In der ersten Halbzeit musste Ebenau gegen stark verteidigende Gäste „richtig dicke Bretter bohren“, fasste Trainer Jörg Mengel zusammen. Der Gegner stand tief und war mit einer guten Torwartfrau angetreten, jedoch fehlte den Hausherrinnen auch die Konzentration beim finalen Pass. Tessa Grauel beendete das Anrennen mit dem 1:0-Halbzeitstand (22.). In zweiten Durchgang bewies der FCE Geduld, ein Eigentor und ein sehenswerter Distanzschuss von Karla Mengel räumten letzte Zweifel aus dem Weg. Den 3:1-Anschlusstreffer beantwortete Theresa Womelsdorf mit einem Doppelpack. Mengel: „Theresa war in der Rückrunde bei jedem Spiel dabei und ist derzeit richtig gut drauf – das hilft dem Team sehr.“

SC Drolshagen II – TuS Dotzlar 10:0 (6:0). Dem TuS fehlten beim Tabellenzweiten urlaubs- und krankheitsbedingt einige Stammkräfte, was nichts Gutes erahnen ließ. „Wir wollten es so gering wie möglich halten, doch leider kam es anders“, musste Trainer Kai Grebe eingestehen. Und wie es anders kam: Bereits in der ersten Hälfte schlug es binnen 25 Minuten sechs Mal im TuS-Tor ein. Gegen den ambitionierten Meisterschaftskandidaten verloren die Gäste aus Wittgenstein in dieser Phase komplett die Zuordnung und waren laut Knebel „alle durch den Wind“.

Passend zu diesem Tag bekam Alena Saßmannshausen in Minute 90 erst wegen eines Foulspiels die Gelbe, dann wegen Meckerns die Rote Karte. Dotzlar muss diesen Schlag ins Kontor schnell abhaken, wartet am Wochenende schließlich das Derby gegen den diesmal spielfreien SV Oberes Banfetal.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Siegen-Wittgenstein