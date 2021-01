Bloß nicht warten, bis der Schnee schmilzt

Der Saisonstopp im Fußball ist trügerisch, Winterpause und Corona sind ein gefährlicher Cocktail. Handeln lautet umso mehr die Devise.

Kein Ball rollt im Amateurfußball, und auch außerhalb des Platzes sind kaum Zuckungen zu spüren. Das liegt nicht nur an schneebedeckten Sportplätzen, sondern selbsterklärend auch an der völlig offenen Pandemie-Entwicklung. Beides in Kombination ist ein gefährlicher Cocktail, der keinem Rezept folgt, sondern aus noch unbekannten Zutaten geschüttelt wird. Denn was gerade in den Vereinen passiert und welche Auswirkungen die Pandemie auf Kabine und Clubheim hat, ist nicht auszumachen. Wer steht mit einem Strohhalm parat, wenn die Party weitergeht? Und wer hat zwischen Lockdowns und Saisonstopp das Gespräch mit Stürmer Max oder dem Abwehrspieler Mustermann verschlafen?

Rudi Assauer sagte einmal: „Wenn der Schnee schmilzt, siehst du, wo die Kacke liegt!“ So zum Schmunzeln diese Küchenphilosophie aus dem Ruhrgebiet auch daherkommt, so weise ist ihr Tiefgang. Denn ein Macher wie Assauer wusste: Gerade wenn der Ball ruht, ist die Zeit des Handelns.

Wittgensteiner Vereine stellen Weichen

Bei drei Vereinen aus Wittgenstein scheint das angekommen zu sein. Der SV Feudingen stellte mit Trainer Markus Urner jüngst die Weichen für die nächste Saison, in Birkelbach reichen sich trotz sportlicher Widrigkeiten das Duo Carsten Roth und Carsten Afflerbach vertrauensvoll die Hand und auch die SG Laasphe/Niederlaasphe verlängerte nun vorab mit den Trainern der ersten und zweiten Mannschaft. Auch der TuS Diedenshausen hat alles in trockenn Tüchern.

Nicht warten, bis der Schnee schmilzt – darum geht es. Weil Stabilität und Vernunft in dieser leider so unsportlichen Zeit die einzigen Mittel gegen einen gefährlichen Cocktail sind.