Eiserfeld. Leichtathletik und Bobsport vereinen sich in den Erinnerungen von Christian Friedrich, der heute ein erfolgreicher Unternehmer und als ehrenamtlicher Sportwart beim BSC Winterberg seit 2016 auch zeitweise Rennleiter an der Bobbahn in Winterberg ist. Mit und für diese beiden Sportarten hat der Eiserfelder bislang viel Zeit verbracht – und ein Ende ist immer noch nicht in Sicht.

Denn: In der Altersklassen-Riege der LG Kindelsberg Kreuztal unter der Regie des Gosenbacher Teamchefs Thomas Blech sowie mit einer „Alt-Herren-Truppe“ im Bobsport ist er richtig bei der Sache. „Noch ein bisschen 4er Bob zu fahren macht schon Spaß. Da sind wir beispielsweise als Spurschlitten beim Weltcup am Start – außer Konkurrenz natürlich“, erzählt der 39-Jährige, für den der „4er“ der „Königsschlitten“ ist.

Einstieg nach der Leichtathletik

Als Zehnjähriger kam Christian Friedrich zur Leichtathletik beim TV Jahn Siegen, animiert durch seinen Mitschüler in der Grundschule in der Dreisbach, Jörg Jendrosch, („Der hat neben mir gesessen“). Beim TV Jahn Siegen hat Friedrich unter verschiedenen Übungsleiterinnen und -leitern und auch den beiden hauptamtlichen Trainern der LAG Siegen, Jürgen Sammert und Jürgen Palm, trainiert. Das waren für mich wichtige Puzzle-Steine für meine spätere zweite Karriere“, sagt er rückblickend.

Mit der Leichtathletik verbindet Christian Friedrich ebenso schöne wie erfolgreiche Erinnerungen, wozu besonders das DSMM-Bundesfinale 1996 im Südpfalzstadion in Landau zählt, wo die junge Mannschaft der LAG Siegen auf so große Teams wie Potsdam, Berlin, Halle/Saale, Leverkusen und Fürth traf und starker Fünfter unter den acht besten Vereinen Deutschlands wurde, die sich alljährlich für diesen Endkampf qualifizieren.

Bob- und Skeleton-Weltcup und Europameisterschaft auf der Bobbahn in Winterberg: Im Bild das Team Karl Angerer mit Christian Friedrich (direkt hinter dem Piloten). Foto: Sportpresse Reker

Zum Wintersport überredete ihn seine Sportlehrerin am Gymnasium „Auf der Morgenröthe“, die Seelbacherin Mechthild Göbel-Heinz, deren Tochter Katharina eine erfolgreiche Skeleton-Fahrerin war wie heute die Brachbacher Weltcup-Siegerin Jacqueline Lölling ist. Nicht nur diese beiden Schülerinnen konnten der ehrgeizigen Sportlehrerin entwischen, auch Christian Friedrich musste irgendwann „dran glauben“.

„In Winterberg bin ich zunächst im Zweier-Bob mitgefahren, hinter Nico Oetzel im Schlitten, einem ehemals erfolgreichen Rennrodler aus Bautzen, und dem Kirchhundemer Patrick Goeder“, erzählt er, der aber auch schnell am eigenen Leib erlebte, wie riskant der Bobsport sein kann. Gleich bei der zweiten Fahrt in Kurve neun kippte der Bob um und rutschte bis ins Ziel. Dort schlug ihm der ehemalige Olympia-Sieger Bernhard Lehmann auf die linke, verletzte Schulter. „Das war gewollt und für mich eine Art ‘Ritterschlag’. Daraus wurde eine zehn Jahre lange erfolgreiche Zeit, Bernhard hat mich an die Hand genommen“, so Christian Friedrich über seine Anfänge im Bobsport.

Mit verschiedenen Piloten im Zweier- und Vierer-Bob nahm die Karriere Fahrt auf, vom Winterberger René Spies über Matthias Höpfner (Oberhof), Karl Angerer, Manuel Machata (beide Berchtesgaden) bis zu Thomas Florschütz (Riesa).

Das ist Christian Friedrich Christian Friedrich wurde am 2. Juni 1981 in Siegen geboren . Er wuchs in der Hengsbach in Eiserfeld auf, wo seine Eltern 1977 ein Haus gebaut hatten. Er besuchte die Grundschule in der Dreisbach und das Gymnasium „Auf der Morgenröthe“ . Seit 2015 ist Christian Friedrich verheiratet. Ehefrau Lena lernte er im Winter 2005/2006 bei der Abschlussfeier des Europacups in Winterberg kennen. Wegen einer erneuten Knieverletzung beendete Christian Friedrich mit 33 Jahren seine Karriere.

Durch Verletzungen der Piloten an den Lenkseilen, aber auch einem eigenen 2011 erlittenen Sehnenriss im rechten Knie, den der bekannte Münchener Sportarzt Dr. Müller-Wohlfahrt schnell und erfolgreich operierte, verpasste Christian Friedrich die beiden großen Ziele in seiner Karriere: Die Teilnahme an den Olympischen Winterspielen 2010 in Vancouver/Kanada und 2014 im russischen Sotschi. Für Sotschi hatte er das Olympia-Ticket quasi schon in der Tasche, die Einreise-Genehmigung im Pass eingetragen. Nur der Stempel fehlte noch.

Vize-Weltmeister im Viererbob

Sein größter Erfolg war der Vize-WM-Titel 2011 im Viererbob von Karl Angerer unter Bundestrainer Christoph Langen (Berchtesgaden) auf der Eisbahn am Königssee – ein Erfolg, mit dem er auch „Sportler des Jahres“ unserer Zeitung wurde. Bei der Ehrung im Besucherzentrum der Krombacher Brauerei stand er, gemeinsam mit der Langstreckenläuferin Sabrina Mockenhaupt und der Triathlon-Bundesliga-Mannschaft/Herren des EJOT-Teams TV Buschhütten, ganz vorne.

Christian Friedrich hat nach dem Bobsport seinen beruflichen Weg gefunden: Er ist Mitinhaber von „Statmath“ in Siegen. Foto: karl-heinz messerschmidt

Trotz der vielfältigen sportlichen Aktivitäten, verbunden mit dem enormen Zeitaufwand für Training und Rennen in mehreren Ländern und Kontinenten, schaffte es Christian Friedrich, sein Studium (Teil I) an der Uni in Weidenau 2010 mit dem Master in Mathematik abzuschließen. Von 2015 bis 2017 schloss sich ein MBA-Studium an der WHU in Düsseldorf an, für das er von der Sporthilfe ein Stipendium bekommen hatte.

Erholung im Jagdrevier im Sauerland

Heute ist Christian Friedrich ein erfolgreicher Unternehmer mit 27 Beschäftigten. Die Firma gründete er 2009/2010 mit einem Studium-Kollegen. Was als Statistik-Service begann, hat sich inzwischen auf die Analyse von Produktions- und Maschinendaten bis auf einen internationalen Kundenkreis ausgedehnt.

Seine neueste Freizeitbeschäftigung hat übrigens mit dem Bobsport so gar nichts zu tun: 2019/2020 erwarb Christian Friedrich den Jagdschein. „Davor hatte ich mich eigentlich lange gedrückt, doch da meine Frau aus einer Jäger-Familie stammt, konnte ich mich nicht länger verschließen. Heute bin ich froh, dass ich es gemacht habe, denn ein Aufenthalt im Revier meines Schwiegervaters im Sauerland bedeutet mir für einige Stunden Erholung und Entspannung in der freien Natur.“