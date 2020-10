Bowling: Strikers Siegen mit gutem Start

Siegen. Die Bowling-Mannschaft der Strikers Siegen haben einen tadellosem Saisonstart erwischt. Vier Teams bringt der noch junge Verein an den Start in den Ligen der Westdeutschen Bowling-Union an den Start. Nachdem die Saison 2019/2020 sportlich nicht das Erhoffte gebracht hatte und sie vorzeitig beendet werden musste, möchte man in der Spielzeit 2020/2021 besser abschneiden.

Heimvorteil genutzt

Team eins und drei eröffneten die Saison in der Bezirksliga 8 im Bowltreff Dortmund, maßen sich mit den Mannschaften Ten Pins Rainbow Wuppertal II und III, Benrather BC III und der SG Expert Team Langenfeld V. Die Strikers Siegen I fuhren sechs Punkte, die „Dritte“ zwei Zähler ein. In der Bezirksliga 9 hatten das Team zwei und vier Heimrecht und nutzen diesen Vorteil.

Im Kampf um die Punkte gegen die Bowlingfreunde Bonn II, BC Tropics Köln VI und BC Rhein Erft II behielt die zweite Mannschaft eine weiße Weste, sammelte stolze 16 Punkte. Für Team vier gab es acht Zähler.

Das Training findet montags und jeden zweiten Donnerstag um 18.30 Uhr an der Birlenbacher Hütte statt. Interessierte sind herzlich willkommen. Kontakt: Thomas Voigt unter Tel: 0271-8708000