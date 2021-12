Brilons Trainer und die Stöppel-Verschwörung

Als das Spiel zwischen Berleburg und Brilon abgesagt wird, setzt sich der Gäste-Coach ins Auto und ist plötzlich einer heißen Sache auf der Spur.

Wer 128 Kilometer fährt, kommt bei den aktuellen Spritpreisen und Abnutzungskosten auf circa 22 Euro. Mit dem Geld könnte man acht Mal das Erndtebrücker Hallenbad besuchen, zu zweit einen Film in Überlänge im Laaspher Kino sehen oder von Sportfreunde Edertal ein Polo-Shirt und ein Schnapspinchen kaufen.

Doch Mario Emde, Trainer des SV Brilon, investierte das Geld anders. Am letzten Wochenende traute der Ex-Spieler des SC Willingen dem Braten einer Spielabsage nicht und wollte sich von der Wahrheit selbst überzeugen. Seine Truppe wäre normalerweise am Berleburger Stöppel gegen den personell gebeutelten VfL angetreten, doch kurz vor den sicher geglaubten drei Punkten wurde die Partie wegen Unbespielbarkeit des Platzes abgesagt.

Beweissuche auf eigene Faust

Detektiv Emde setzte sich in Diemelsee-Adorf in sein Auto und fuhr los. Angekommen am Sportplatz polterte er: „Der Platz wäre bespielbar, man sieht die Linien und es sind noch ein paar Stunden, in denen noch etwas wegtauen könnte.“ Von einem „ganz faden Beigeschmack“ ist die Rede, Berleburgs Bürgermeister sieht man in die dunklen Machenschaften involviert, der SV Brilon selbst legt auf Facebook nach, das Ganze sei „völlig unverständlich“.

Das alles in der Mitte einer Landesliga-Saison, wo der Vorletzte der Tabelle den Neuntplatzierten hätte treffen sollen. Bei aller Liebe, Herr Emde, es liegt bei uns Menschen, ob der Ehrgeiz uns packt oder ob er uns frisst. Und dann wurden Sie obendrein bei der ganzen Tour auch noch geblitzt! Alles Teil einer großen Verschwörung, ganz sicher.

In der Kolumne „Pass in die Gasse“ befasst sich der freie Journalist Heiko Rothenpieler mit aktuellen Entwicklungen in der Welt des „großen“ und „kleinen“ Fußballs.

