Der Klafelder und seine Partnerin Shari Koch kamen in Oberstdorf nicht über den dritten Platz hinaus und verpassten die Titelverteidigung.

Bronze für Eistänzer Christian Nüchtern

Oberstdorf/Klafeld. Eistänzer Christian Nüchtern aus Klafeld und seine Partnerin Shari Koch (Gummersbach) haben ihren Vorjahressieg bei den 121. Deutschen Eiskunstlauf-Meisterschaften nicht wiederholen können und mussten sich mit der Bronzemedaille zufrieden geben.

Im Oberstdorfer Eislaufzentrum hatte die „Mission Titelverteidigung“ für den 27-Jährigen bereits am Donnerstag einen Dämpfer bekommen. Im Rhythm Dance – früher als Pflicht bezeichnet – reichte es für das in Berlin trainierende Duo mit 70,23 Punkten nur zum dritten Platz im lediglich vier Paare umfassenden DM-Feld. An die Spitze setzten sich die Dortmunder Katharina Müller/Tim Dieck (76,57) vor Jennifer Janse van Rensburg/Benjamin Steffan (Oberstdorf/Chemnitz, 72,65).

Diesen Rückstand holten Koch/Nüchtern in der Kür am Freitag nicht auf. Ihre neue Choreographie, u.a. mit Musik der britischen Band „Coldplay“, wurde mit 108,11 Punkten bewertet. van Rensburg/Steffan erhielten für ihren Freedance-Vortrag 116,56 Punkte, Müller/Dieck mit 116,39 kaum weniger Zähler. Deshalb sicherten sich die Dortmunder erstmals den Titel vor van Rensburg/Steffan und Koch/Nüchtern. Mit diesem Abschneiden dürften die Chancen, für die Europameisterschaft Ende des Monats in Graz nominiert zu werden, deutlich gesunken sein.