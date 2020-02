Charlotte Lauber schließt die Gesamtwertung auf Rang 18 ab

Den deutschen Osten traf das heftige Sturmtief des vergangen Wochenende weniger hart als andere Regionen – und so fand in Johanngeorgenstadt der Deutsche Schülercup in der Nordischen Kombination der Schülerklassen 12 bis 14 wie geplant statt. Für die jüngsten Kombinierer war es der Saisonabschluss.

Für den SK Winterberg ging erneut die Wemlighäuserin Charlotte Lauber an den Start, die sich diesmal aber eher mit hinteren Plätzen begnügen musste.

Grämen muss sich die JAG-Schülerin deshalb aber nicht, denn sie gehört noch dem jüngsten Jahrgang der 12- bis 14-jährigen Mädchen an und wird in den beiden kommenden beiden Jahren sicher noch einen Schritt nach vorne machen. Die Gesamtwertung des Schülercups schloss Lauber nach sechs Wettkämpfen im Herbst und Winter auf Rang 18 unter 28 klassierten Mädchen ab.

Ungewohnt große Schanze

Auf der für sie ungewohnt großen K-51-Schanze, der kleinen Erzgebirgsschanze, sprang Charlotte Lauber auf Weiten von 29,0 sowie 30,5 und 31,0 Metern. Damit ging sie am Samstag als drittletzte und am Sonntag als vorletzte Läuferin in die Loipe, wo sie über 2,50 km (Samstag) und 1,25 km (Sonntag) ordentliche Leistungen im Skilanglauf zeigte, die Motivation für das Training im Sommer geben sollten. In der Tageswertung sprangen die Plätze 15 und 16 heraus.