Check: Hermann-Abgang schmerzt SuS Niederschelden

Niederschelden. Am Rosengarten hat es vor dem Saisonstart wenig personelle Bewegung gegeben. Ein gutes Zeichen für den neuen Trainer?

Nach viereinhalb Jahren unter Andreas Wieczorek läutete der SuS Niederschelden auf der Trainerposition einen Neuanfang ein. Der 37-jährige Mehmedalija Covic übernahm den Trainerposten, wird sich nach Lage der Dinge auch als baumlanger, 1,92 Meter großer Innenverteidiger noch seine Einsätze auf dem Spielfeld gönnen. In der abgelaufenen Saison hat der Bosnier seine Erfahrung auf seiner ersten Spielertrainer-Position nebenan bei der SG Mudersbach/Brachbach in die Waagschale geworfen, als er durch sein Mitwirken letztlich die nötigen Punkte für den Klassenerhalt der Siegtaler einfahren konnte.

Klassenerhalt - das soll am drei, vier Kilometer in Richtung Norden gelegenen Rosengarten eigentlich kein Thema sein. Eher sollte es Ziel sein, den mittlerweile angestammten Platz im Mittelfeld in Richtung höherer Gefilde zu räumen. Ob das gelingt? „Ich denke schon, dass wir das schaffen können mit der jungen, ambitionierten Mannschaft“, will sich „Cova“ zwar nicht auf einen extrovertierten Platz unter den ersten Fünf festnageln lassen, verspürt er aber doch einen gewissen Geist in seinem Kader, der ihn optimistisch nach vorne blicken lässt.

Spitzenplatz scheint utopisch

Für ganz nach vorne verspürt er derzeit hingehen keine Ambitionen. „Da stehen die Landesliga-Absteiger TSV Weißtal und RW Hünsborn“, ist der frühere Nationalspieler, den vor vier Jahren der TuS Erndtebrück in unsere Breiten lockte, überzeugt. Irgendwie sei ihm dafür auch die Zeit ein wenig knapp bemessen, konnte er doch erst Anfang Juni seine Arbeit am Rosengarten aufnehmen, nachdem Vorgänger Wieczorek nach seiner ursprünglichen Zusage für ein weiteres Jahr doch seinen Abgang verkündet hatte.

Trainer Mehmedalija Covic (rechts) mit seinen Neuzugängen Ronald Nkah (links) und Leo Diezemann. Foto: Hans-Georg Moeller

Nun, der SuS hat weitere Verluste erlitten. So wechselte der beste Torschütze der Vorsaison, Nico Hermann, der in dieser Liga-Statistik mit 26 Treffern hinter dem Ottfinger Michael May (30) auf Rang zwei landete, zum Vizemeister Fortuna Freudenberg, nimmt sich Kapitän Thomas Brühl aus privaten Gründen eine Auszeit.

Zwei Plätze waren also neu zu besetzen, was mit dem Kenianer Ronald Nkah vom Niederrhein-Klub SV Nütterden aus dem Raum Kleve sowie dem mit Trainer Covic aus Mudersbach zurückgekehrten Leo Diezemann auch gelang. Ob das Duo die sich auftuenden Lücken auch leistungsmäßig eins zu eins schließen kann, wird sich zeigen. Der vorübergehend ausgeschiedene Kapitän Brühl hat allerdings angekündigt, nach vollendetem Hausbau in der Rückrunde womöglich wieder einzusteigen. Der aus der zweiten Welle hoch gezogene David Wilam wird nach ersten Einsätzen in der vergangenen Saison fest in den Bezirksliga-Kader aufgenommen.

Insgesamt nimmt man am Rosengarten den Start in die neue Saison nicht mit gewohnter Gelassenheit. „Die Liga ist insgesamt stärker geworden durch die beiden Landesliga-Absteiger - und es gibt am Ende auch wieder vier Absteiger.“ Dennis Noll, der Sportliche Leiter des SuS, will damit zwar nicht andeuten, dass die Schelder in diese tiefe Region abrutschen könnten, doch geht er von einer „schwierigen Saison“ aus. „Ich schiele grundsätzlich eher nach oben“, so Noll, „doch wir müssen abwarten, wie sich alles bei uns zusammenfinden wird.“

Weißtal kommt am fünften Spieltag Dem Start am Rosengarten am 13. August gegen den SV Türk Attendorn folgt für den SuS Niederschelden die Auswärtsaufgabe beim SV Rothemühle.



Das zweite Heimspiel am 27. August führt den Aufsteiger aus dem Kreis Olpe, den SV Rahrbachtal, an die Landesgrenze.

Das erste Duell gegen einen, laut Trainer Mehmedalija Covic „klaren Titelfavoriten“, führt am 10. September, dem fünften Spieltag, Landesliga-Absteiger TSV Weißtal nach Niederschelden.

Die bisher absolvierten Testspiele lassen da eigentlich wenig Aufschlüsse zu. Das 2:0 gegen den FC Eiserfeld im am Ende gewonnenen eigenen Turnier um den Erzquell-Cup kann wegen der kurzen Spielzeit kaum als Maßstab dienen. Eher schon die Auftritte in der vergangenen Woche in Deuz, als es beim Turnier dort über jeweils 90 Minuten ging (u.a. 3:2 gegen die Sportfreunde Birkelbach), das Finale letztlich gegen den ebenfalls hoch einzuschätzenden Liga-Konkurrenten FC Altenhof mit 1:2 verloren wurde.

Kurztrainingslager in Grefrath

Die Spiele um den dortigen Volksbank-Cup und das zum Ende dieser Woche anstehende traditionelle Kurztrainingslager beim befreundeten SSV Grefrath am Niederrhein mit dem Test am Samstag (15 Uhr) gegen die Grefrather sind dann schon eher messbare Leistungsvergleiche. Eine Woche vor dem Saisonstart gegen den SV Türk Attendorn steht dann noch der Vergleich gegen den Landesligisten FSV Gerlingen auf dem Plan.

„Dann wissen wir, wo wir stehen“, blickt Covic auch mit einer durchaus positiven Anspannung auf den Saisonstart gegen den Vorjahresaufsteiger aus Attendorn.

