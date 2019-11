Christian Textor fährt in die Weltelite

Der Würgendorfer hat in diesem Jahr die komplette Enduro Word Series bestritten und sich mit guten Platzierungen in der Weltspitze etabliert.

Würgendorf. Es gibt nicht viele Profisportler aus dem Siegerland, die mit ihrem Sport die ganze Welt bereisen. Einer von dieser kleinen Klientel ist Christian Textor. Der Würgendorfer hat jetzt seine erste komplette Saison als Mountainbike-Profi in der Enduro-Klasse beendet und sehr viel erlebt. 2018 stieg Christian Textor in die weltweite Enduro-Serie ein, und weil sich vielversprechende Ergebnisse einstellten, fiel ihm die Entscheidung, sich 2019 voll und ganz auf diesen Sport zu konzentrieren und damit seinen Lebensunterhalt zu verdienen, nicht schwer.

Schwieriger Saisonstart

„Gemeinsam mit meiner Familie habe ich diesen weitreichenden Entschluss gefasst und sind es angegangen“, sagt der 28-Jährige – wobei das Wort „weitreichend“ noch eine andere Bedeutung bekam, denn die Weltcup-Rennen fanden übers Jahr verteilt in allen Ecken dieser Erde statt, angefangen Ende März am anderen Ende dieser Welt. In Neuseeland und Tasmanien, der südlich Australiens gelegenen Insel, bestritt Christian Textor die Läufe eins und zwei. Mit dabei: Seine Frau und Sohn.

Der Würgendorfer Christian Textor hat es in diesem Jahr in die Weltspitze des Enduro-Mountainbike-Sports geschafft. Foto: Boris Beyer

Zwei Monate war die Familie in Sachen Sport und Sightseeing unterwegs, erlebte in Ozeanien eine „fantastische Zeit“ mit perfekten Rennbedingungen, aber nicht den erhofften Ergebnissen. „Ich fand nicht richtig ins Rennen, hinzu kamen Materialprobleme“, musste Christian Textor aus sportlicher Sicht ein eher ernüchterndes Fazit dieser Tour ziehen.

Ein starker Sommer

Zurück in Europa läutete der Siegerländer die Saison auf Madeira deshalb nochmal ein, weil er auf dem Atlantik-Archipel mit einem neu entwickelten, noch besser auf seine Anforderungen abgestimmten Bike antreten konnte. Und schon stellte sich der erste Erfolg auf dem rund 4500 Euro teuren Rad ein: Platz 27! „Das ging schon in die richtige Richtung“, so Textor rückblickend.

Sein dritter Deutscher Meistertitel, eingefahren beim große Bike-Festival in Willingen, hielt im Sommer seine Motivation hoch, denn erstmals hatte es ein Enduro-Fahrer geschafft, seinen Vorjahressieg bei der Deutschen Meisterschaft zu verteidigen. Nach Platz 31 beim Weltcup Ende Juni in Canazei in den Dolomiten ließ Christian Textor eine Woche später in Les Orre in den französischen Seealpen als 14. seine beste Saisonplatzierung folgen. In zwei Wertungsprüfungen war er als Sechster bzw. Siebter einer der schnellsten Fahrer der Welt.

Höhepunkt in Whistler

Im August folgte ein Höhepunkt: Die Rennen im kanadischen MTB-Mekka Whistler, mit dabei beim größten Bike-Festival der Welt, den Canadian Open. Dort gibt es die mit 1600 Tiefenmetern längste (und schwierigste) Abfahrt der Saison, die nur eine von sechs Wertungsprüfungen ausmachte. „Ein Wahnsinn“, so Christian Textor, der mit Platz zehn auf dieser Monsterstrecke und Gesamtplatz 14 seine Zugehörigkeit zur Enduro-Weltspitze bestätigte. Nach dem Rückschlag zwei Wochen später in Kalifornien, als er, von einer Erkältung geschwächt, im staubigen Gelände zwischen zwei Bäumen hängen geblieben war und nur auf Platz 21 gelistet wurde, stand im September das Finale der Enduro World Series (EWS) an.

Wieder einmal in Zermatt. Am Fuße des Matterhorns spürte Christian Textor die körperlichen und mentalen Strapazen seiner ersten kompletten Weltcup-Saison: „Ich fühlte mich aufgebraucht. Und wenn der Kopf nicht funktioniert, macht man Fehler.“ Ans Limit konnte der Würgendorfer nicht mehr gehen, war auf Platz 27 trotzdem bester Deutscher und beendete die World Tour auf Gesamtrang 21. „Das war weit mehr als erwartet.“

Vorbereitung für 2020 läuft

Dieser Sprung in die Weltelite ist für Christian Textor die ideale Anschubhilfe, 2020 eins draufzusetzen, die ersehnten Platzierungen unter den „Top ten“ einzufahren. Bis im Februar die ersten Testfahrten mit neuem Material in Italien anstehen und die Saison am 28. März in Kolumbien startet, wird der Enduro-Profi über die Wintermonate hart trainieren und vielleicht auch in den heimischen Gefilden zu bewundern sein. Beim Verein Mountainbike Siegerland gibt er seine Erfahrungen an die jungen MTB-Cracks weiter, die in Christian Textor ein nachahmenswertes Vorbild sehen.