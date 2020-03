Siegen. Die Zusage, bei den Olympischen Sommerspielen in diesem Jahr als Netzreporter und Videochef des Deutschen Handballbundes (DHB) für die deutsche Männer-Nationalmannschaft in Tokio dabei sein zu dürfen, hatte Christian Klein zwar noch nicht, sich den Termin aber sehr wohl schon mal im Kalender geblockt.

Siegen-Wittgenstein Handball- und Turnfan Im Rahmen seines Journalistik-Studiums in Dortmund absolvierte Christian Klein ein Volontariat bei „Radio Lippewelle“ in Hamm und berichtete auch von den Heimspielen des ASV Hamm-Westfalen. Seit mehreren Jahren moderiert der Siegener auch die Heimwettkämpfe des Kunstturn-Bundesligisten Siegerländer KV.

Die Vorfreude war groß, doch das Coronavirus hat auch ihm einen Strich durch diese Rechnung gemacht – unabhängig davon, ob es das deutsche Team überhaupt zu Olympia 2020 geschafft hätte. Das entscheidende Qualifikationsturnier sollte im April in Berlin stattfinden. Sollte...

Neuer Podcast „WIR.IHR.ALLE“

Seit genau zwei Jahren verfolgt Christian Klein die besten deutschen Handballer auf Schritt und Tritt, hält ihnen immer wieder Mikro und Kamera vor die Nase, um davon Interviews und Videos für die sozialen Medien des DHB, vor allem den ganz neuen Podcast „WIR.IHR.ALLE“ zu bedienen. Diese „volle Dröhnung Nationalmannschaft“ gibt es jeden Montag- und Donnerstagabend auf die Ohren, wenn sich Christian Klein quasi aus dem Innenleben der Damen- und Herrenmannschaft meldet.

Als dieses Foto entsteht, gibt es noch keine Abstandsregelung: Christian Klein interviewt Torwart Johannes Bitter. Foto: sascha klahn

Seine Arbeit in und mit den neuen Medien gewinnt gerade auch in diesen Coronavirus-Zeiten an Bedeutung, „obwohl ich erst gedacht hatte, der DHB würde das auf Eis legen.“ Das Gegenteil ist der Fall. Zuletzt am Freitag, 13. März, schaute Christian Klein dem Team über die Schulter, ehe das Trainingslager in Aschersleben im Vorfeld des Länderspiels in Magdeburg gegen die Niederlande abgebrochen werden musste. Kreisläufer Jannik Kohlbacher war positiv auf das Coronavirus getestet worden.

Zweiwöchige Quarantäne

Alle Mitspieler, der Trainer- und Betreuerstab und natürlich auch Christian Klein mussten sofort in eine 14-tägige häusliche Quarantäne. Der 30-Jährige unterzog sich sogar einem Corona-Test, musste allerdings sehr lange auf das Ergebnis warten. Er wurde negativ getestet. Die Quarantäne-Zeit ist inzwischen vorbei.

Ungewisse Zukunft

Weil vorläufig alle Länderspiele, das olympische Qualifikationsturnier und die Spiele selbst abgesagt sind, es mithin auch keine Trainingslager gibt, arbeitet Christian Klein in diesen Wochen ausschließlich im Home-office. Die Nationalspieler beliefern ihn mit eigenen Kurzvideos individuellen Trainingselementen und ihren Lieblingsübungen, die Christian Klein zu einem Video-Potpourri zusammen schneidet und vertont. Um einen Film zu erstellen, kann auch schon mal ein ganzer (Arbeits)-Tag drauf gehen.

„Auf diese Weise bleiben alle wenigstens ein bisschen in Kontakt und auch fit“, schmunzelt Christian Klein, für den die Videos mit trainingsspezifischen Inhalten Neuland sind. Bislang lag der Schwerpunkt seiner Arbeit für den DHB eher auf Spielerporträts, Interviews und Hintergrundgeschichten, mit denen er im übrigen auch sportdeutschland.tv, ARD und ZDF versorgte, wenn Großveranstaltungen bevorstanden.

Olympia-Traum vorerst geplatzt

Erst vor gut einem Jahr war Christian Klein bei der Weltmeisterschaft in Deutschland und Dänemark „live“ dabei, ebenso im Januar bei der Europameisterschaft in Norwegen, Österreich und Schweden. Olympia 2020 in Tokio sollte der vorläufige Höhepunkt seiner Honorartätigkeit beim größten Handballverband der Welt werden, doch dieser Traum ist geplatzt. Zumindest vorerst.