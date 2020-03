Corona: Judoka machen aus der Not eine Tugend

Beim Judo-Club Gernsdorf ist ein gemeinsames Training nicht möglich. Man hat aber einen anderen Weg gefunden. So funktioniert das Online-Training.

Gernsdorf. Mitten in der Wettkampfsaison hat die Corona-Krise natürlich auch den Judo-Club Gernsdorf erwischt.

Schon vor der Schließung der Turnhallen hatte der Verein beschlossen, das Training ruhen zu lassen. Die Wettkämpfer sitzen nun zu Hause und haben grundsätzlich Zeit. Daher entwickelte der Vorstand die Idee, zunächst für die „19-Uhr-Gruppe“ ein Online-Training anzubieten. Schnell gelang es dem stellvertretenden Vorsitzenden Sebastian Neuser eine Plattform für Videokonferenzen aufzusetzen. Die Server-Infrastruktur stellt der Hackspace Siegen e.V. zur Verfügung. Der Hackspace Siegen e.V. ist ein gemeinnütziger Verein mit dem Ziel der Förderung von Medienkompetenz.

Nach einigen Testläufen war es dann soweit. Die Judoka des Gernsdorfer Wettkampfteams versammelten sich zu Hause vor ihren Laptops und Tablets. Dabei sehen und hören sich alle Teilnehmer wie beim Training in der Turnhalle. Das erfordert eine gewisse Disziplin, aber es stellte sich sehr schnell die Gruppendynamik eines regulären Trainings ein. Der Trainer gibt dann die Übungen in Sachen Kraft- und Ausdauertraining vor und kann live am Bildschirm die Umsetzung kontrollieren.

Erfreut über das Ergebnis wollen die Gernsdorfer Judoka das Thema Online-Training in den nächsten Wochen noch ausbauen in der Hoffnung, in der Zeit der gesperrten Turnhallen den Fitnessstand der Aktiven auf einem guten Level zu halten.