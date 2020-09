Corona und die Folgen

Mit dem Pokalspiel Gosenbach gegen Kaan-Marienborn ist im Fußballkreis erstmals ein Pflichtspiel ausgefallen. Weitere werden folgen.

Siegen-Wittgenstein. Mit der vorsorglichen Absage des Kreispokalspiels zwischen dem SV Gosenbach und dem 1. FC Kaan-Marienborn hat es im Fußballkreis Siegen-Wittgenstein in der vergangenen Woche die erste Auswirkung der Corona-Pandemie auf den Pflichtspielbetrieb gegeben. Dies ist vor allem für die Käner deshalb ein Ärgernis, weil der Terminplan in den kommenden Wochen sowieso schon extrem eng getaktet ist. In der Oberliga folgen jetzt zwei „englische Wochen“ in Folge, so dass bis zur zweiten Pokalrunde kaum noch „Platz“ bleibt.

Ohne zu pessimistisch sein zu wollen: Es wird mit Anlauf des gesamten Liga-Fußballs auf Kreisebene und in den Frauenklassen in Siegen-Wittgenstein nicht der einzige Spielausfall aus diesem Grund bleiben. In anderen Kreisen, zum Beispiel in Olpe und im Hochsauerland, hat es bereits mehrere Absagen gegeben. Wenn Anfang Oktober die Handballer starten und im November noch die Basketballer folgen, dann sind auch hier Spielabsagen vorprogrammiert.

Das alles wird uns Sportfans nicht gefallen, aber wir werden damit noch lange leben müssen. Ich finde es ein Stück weit beruhigend, dass „Gefahrenspiele“ nach konrekter Absprache mit allen Beteiligten und mit den Behörden frühzeitig gestrichen werden. Das ist die richtige Konsequenz.