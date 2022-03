Corona wirbelt Spielplan der Amateurfußballer durcheinander

Siegen-Wittgenstein. In der Kreisliga sind am Sonntag sieben Spiele betroffen. Noch mehr Ausfälle gibt es in den Ligen auf Verbandsebene. Erste Nachholtermine stehen.

In den heimischen Fußballligen wirbelt die Coronapandemie weiter den Spielplan kräftig durcheinander. So ist in der Kreisliga A das Spiel des TuS Wilnsdorf/Wilgersdorf gegen die Sportfreunde Edertal am Sonntag abgesetzt und für Mittwoch, 6. April, neu terminiert worden. Das Edertal-Spiel in Niederndorf soll am 23. März nachgeholt werden.

In der Kreisliga B1 werden die Partien TuS Alchen - SV Gosenbach sowie 1. FC Dautenbach - TuS Eisern nicht stattfinden. Staffelleiter Frank Immel will die Spiele neu ansetzen, sobald alle Corona-Belege vorlegen – können nicht drei Fälle belegt werden, erfolgt eine Spielwertung. Gleiches gilt für die Spiele zwischen dem SV Dreis-Tiefenbach II - TuS Diedenshausen II sowie VfL Girkhausen - TuS Volkholz in der Kreisliga D3, in welcher Immel ebenfalls Staffelleiter ist.

In der Kreisliga C2 ist das Auswärtsspiel der SG Laasphe/Niederlaasphe II beim FC Hilchenbach II wegen einiger Fälle bei den „Orangenen“ abgesetzt worden. Ein Termin für ein Nachholspiel steht noch nicht fest. Auch die Paarung Sportfreunde Sassenhausen - VfL Bad Berleburg II hat es erwischt – nach einer witterungsbedingten Absage und der nun infektionsbedingten Absage wird ein dritter Anlauf für dieses Spiel nötig sein.

Je drei Ausfälle in den Bezirksligen

Und auf überkreislicher Ebene? In der Bezirksliga 5 müssen mit den Paarungen SuS Niederschelden - FC Freier Grund, VfR Rüblinghausen - FC Eiserfeld und VfL Klafeld-Geisweid - SC LWL 05 drei Partien neu angesetzt werden. Der TuS Rumbeck hat das Bezirksliga-Spiel in Staffel 4 gegen die Sportfreunde Birkelbach bereits vor einigen Tagen wegen Corona absetzen lassen. Auch die Spiele zwischen Oberschledorn/Grafschaft und dem TuS Oeventrop sowie SuS Langscheid/Enkhausen - BC Eslohe fallen aus. In der Landesliga fallen zwei Partien aus (Lüdenscheid - Langenholthausen, Erlinghausen - Obersprockhövel).

