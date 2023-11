D-Kreisliga: Für viele Vereine ein Kampf gegen Windmühlen

In der Kolumne „Pass in die Gasse“ befasst sich der freie Journalist Heiko Rothenpieler mit aktuellen Entwicklungen in der Welt des „großen“ und „kleinen“ Fußballs.

In der untersten Liga werden die Spielerdecken dünner, Spiele fallen aus. Unser Kolumnist sieht in einem Hauptproblem auch eine Chance.

Die D-Kreisliga ist ein Sammelbecken unterschiedlichster Spielertypen. Die eine möchte die Karriere ausklingen lassen, der andere kann wegen Zeitmangel gar nicht anders, wieder andere möchten auch einfach mal sagen: „Trainer, ich bin am 11.11. in Köln – also plan am Sonntag besser ohne mich.“ In der D-Liga gehört Lockerheit zur DNA – und das ist auch gut so.

Doch die Kaderprobleme werden größer. Viele der meist zweiten oder dritten Mannschaften kratzen wöchentlich die „letzten Mohikaner“ zusammen, um auflaufen zu können. Der SV Feudingen III kann davon zurzeit ein Lied singen. Wegen zu wenig Spielern wurden die Punkte gegen Sassenhausen kampflos abgegeben.

Der Trainer das 5. Rad?

Dort wie vielerorts findet längst ein Kampf gegen Windmühlen statt. Immer wieder hört man, dass der wöchentliche Spielmodus kaum noch zu meistern sei. Freiwillige Schiedsrichter sind oft Mangelware, Verletzungspausen dauern verständlicherweise länger und Trainer von Reserve-Teams fühlen sich häufig wie das fünfte Rad am Vereins-Wagen.

Könnte man diesem Elefanten im Raum vielleicht von Verbandsseite damit begegnen, indem man nur alle zwei Wochen spielt, über Liga-Teilungen nachdenkt und somit allen Verantwortlichen mehr Luft zum Atmen gibt? Klar ist das leichter gesagt als getan, doch was ist auf Dauer die Alternative? Man kann vielen D-Ligisten regelrecht beim Sterben zusehen. Es wäre einfach tragisch, wenn den fünf, sechs Spielern pro Team, die gerne in eben jener Klasse spielen würden, am Ende nur noch der Platz am Wellenbrecher bliebe.

