In der Kolumne „Pass in die Gasse“ befasst sich der freie Journalist Heiko Rothenpieler mit aktuellen Entwicklungen in der Welt des „großen“ und „kleinen“ Fußballs.

Wer wechselt wohin und warum? Besonders bei der Frage nach finanziellen Zuschüssen sieht unser Kolumnist die Vereine in einem Teufelskreis.

Sommerzeit ist Wechselzeit. Wen zieht es wohin und warum? Und wie das heute so ist, spielen nicht nur Überredenskunst und sportliche Zukunft, sondern oft auch Geldscheine eine Rolle. Bitte nicht missverstehen: Auch früher haben sich im Amateurfußball schon Spieler als Honorarkräfte in die Kabine gesetzt und im Unwissen der Kollegen Privilegien ausgehandelt.

Fußball ist seit den Siebzigern Teil der Popkultur und damit generell anfällig für Selbstvermarktung. Wo Wintersportler oder Leichtathleten mit der Lupe nach Sponsoren suchen müssen, leben Fußballer wie Maden im Speck. Geldzuschüsse sind also mehr eine Frage des Systems und nicht automatisch die Schuld des Einzelnen.

Verzerrtes Bild am Bierrondell

Leider hat Geld aber in den Gesprächen mit Amateurspielern eine so selbstverständliche Rolle eingenommen, dass Verantwortliche, meist selbst Ehrenamtliche, dem Thema völlig hilflos gegenüberstehen. Man muss sich das noch mal klarmachen: Da kickt jemand Kreisliga und verlangt Geld dafür! Wenn es nicht so traurig wäre, müsste man sich kaputtlachen.

Das Problem dabei ist, dass derjenige durch Komplimente aller Vereins-Couleur, ob am Telefon oder am Bierrondell, ein verzerrtes Bild seiner selbst entwickelt. Dies endet in einem Teufelskreis, in dem sich die Vereine gegenseitig schaden. Denn durch das Wettbieten führen sie eine Gesamtsituation herbei, die sie selbst eigentlich verachten. Das wird auf Dauer Vereinstreue zerstören und die Selbstüberschätzung vieler Spieler fördern.

