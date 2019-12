Buschhütten. „Danish dynamite“ für das EJOT-Team TV Buschhütten. Die Geschwister Anne und Emil Holm verstärken 2020 die Triathlon- Bundesligateams.

Anne Holm (20) und ihr drei Jahre älterer Bruder Emil leben in Store Heddinge in der Nähe von Kopenhagen und fragten bereits im September für ein Engagement in der deutschen Triathlon-Hochburg Buschhütten an. Emil Holm hat bereits Erfahrungen in der Triathlon-Bundesliga gesammelt, belegte 2017 beim Bundesliga-Finale auf Rügen den dritten Platz in der Einzelwertung, war nur fünf Sekunden langsamer als Sieger Richard Murray, seines Zeichens Buschhüttener Bundesliga-Aushängeschild.

Da sich das ROWE-Team aus der 1. Liga zurück gezogen hat, Holm aber weiterhin im Oberhaus starten möchte, kam der Kontakt nach Buschhütten zustande. Seine größten nationalen Erfolge waren der Gewinn der dänischen Elite-Meisterschaft 2018 und 2019. „Es gibt keine bessere Mannschaft als das EJOT-Team, mit dem ich in der stärksten Triathlon-Liga Deutschlands die Rennen bestreiten kann“, so Emil Holm.

Bereits einige Erfolge errungen

Seine jüngere Schwester Anne Holm findet man seit 2015 in den Siegerlisten. Der Europameistertitel 2017 im Mixed Team Relay mit Dänemark, ihr dänischer Meistertitel in der Elite- und U23 Wertung 2019 über die Kurzdistanz und Rang sieben bei der U23-Europameisterschaft sind ihre sportlichen Leistungen, auf die sie besonders stolz ist.