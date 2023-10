Daran dürfen wir uns bei jedem ehrenamtlichen Griff erinnern

In der Kolumne „Pass in die Gasse“ befasst sich der freie Journalist Heiko Rothenpieler mit aktuellen Entwicklungen in der Welt des „großen“ und „kleinen“ Fußballs.

Gerade in düsteren Zeiten seien es die kleinen Dinge, die eine Gesellschaft atmen lassen, meint unser Kolumnist mit Blick auf den Sport.

Ich muss ehrlich gestehen: Es fällt dieser Tage schwer „nur“ über Sport zu schreiben. Ob Nahost-Konflikt, der Angriffskrieg gegen die Ukraine oder der Mord an zwei schwedischen Fußballfans in Brüssel – es gibt wahrlich wichtigere Themen als zum Beispiel Fußball. „In was für einer Welt leben wir, zum Teufel?“, sagte Schwedens Fußball-Nationaltrainer Janne Andersson im Rahmen des abgebrochenen Länderspiels in Brüssel.

Man kann seine Worte sehr nachempfinden. Dann normal arbeiten? In den Tag starten mit dem ersten Kaffee? Mit dem Nachbarn über einen 3:1-Sieg der DFB-Elf plaudern, während man auf dem Sprung zu einem Konzert ist? Bei aller Empathie: Aber bitte doch! Es sind gerade die scheinbar nichtigen Dinge, die eine zivile Gesellschaft atmen lassen.

Ich arbeite regelmäßig mit Geflüchteten und kann Ihnen sagen: Ein sonntäglicher Kreisliga-Kick bedeutet für den einen oder anderen Menschen die Welt. Einen erträglichen Rahmen in einem Land bieten, in dem kein Krieg stattfindet – das können wir mindestens leisten. Genau deshalb ist das ach so belanglose Fußballspiel eben nicht belanglos. Denn wo Sport noch sein kann, ist das Miteinander und nicht das Gegeneinander real.

Vielleicht liegt darin auch der Kern des Sports. Ihm liegt aufgrund seiner Massenpopularität zwar immer die Gefahr der Instrumentalisierung inne, doch drückt schon seine schiere Existenz unsere Sehnsucht nach Gemeinschaft aus. Daran dürfen wir uns gerade jetzt bei jedem ehrenamtlichen Griff, jeder Schale Pommes und jedem gewaschenen E-Jugend-Trikot erinnern.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Siegen-Wittgenstein